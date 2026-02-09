Những tác dụng phụ khi ăn chế độ keto để giảm cân

Áp dụng chế độ ăn keto khắc nghiệt có thể khiến cơ thể thiếu chất, rối loạn điện giải, gây táo bón, những vấn đề về thận.

Keto (ketogenic) là phương pháp giảm cân dựa trên việc cắt giảm tối đa carbohydrate, tăng chất béo và ăn protein ở mức vừa phải nhằm buộc cơ thể chuyển sang trạng thái đốt mỡ thay vì đường (ketosis). Tuy nhiên, chế độ ăn này cũng tiềm ẩn nhiều tác dụng phụ nếu không áp dụng đúng cách hoặc kéo dài.

Mất nước

Mất nước là tác dụng phụ thường gặp trong giai đoạn đầu của chế độ ăn ketogenic do sự thay đổi chất điện giải ảnh hưởng đến quá trình hydrat hóa. Thận có thể bài tiết nhiều natri hơn bình thường từ ngày thứ hai đến ngày thứ 6 của chế độ ăn keto. Các triệu chứng mất nước do nhiễm ceton gồm khô miệng, đau đầu, chóng mặt, rối loạn thị giác.

Táo bón

Chế độ ăn keto áp dụng để đạt trạng thái ketosis yêu cầu người ăn kiêng nạp ít carbohydrate, do đó thiếu chất xơ. Các triệu chứng phổ biến của táo bón bao gồm đi ngoài khó khăn, đau đớn... Để chống táo bón, người theo đuổi chế độ ăn keto, hãy uống nhiều nước, cố gắng bổ sung chất xơ.

Rối loạn điện giải

Những thay đổi trong chế độ ăn keto có thể gây ra mất cân bằng điện giải, thường xuất hiện sớm trong giai đoạn ketosis (vài ngày đầu). Hạ natri máu (nồng độ natri thấp), hạ magie máu (nồng độ magie thấp) là những rối loạn điện giải thường gặp. Triệu chứng bao gồm hụt hơi, sốt, lú lẫn, phù nề, nhịp tim tăng cao.

Hạ đường huyết

Carbohydrate có tác động trực tiếp nhất đến lượng đường trong máu. Việc tiêu thụ rất ít carbohydrate trong quá trình ăn kiêng ketosis dẫn đến hạ đường huyết (lượng đường trong máu thấp). Biểu hiện thường gặp gồm cảm thấy run rẩy, bồn chồn, đói, mệt mỏi, chóng mặt, nhịp tim tăng, đau đầu, thay đổi thị lực... Hạ đường huyết cũng dễ xảy ra hơn ở những người đang dùng thuốc hạ đường huyết, nên hỏi ý kiến bác sĩ nếu có ý định ăn theo chế độ keto.

Thiếu hụt chất dinh dưỡng

Tuân theo chế độ ăn keto hoặc duy trì trạng thái ketosis dẫn đến thiếu chất do hạn chế carbohydrate. Các chất dinh dưỡng có thể bị thiếu hụt bao gồm thiamine, axit folic, vitamin A, B6, E, K canxi, magie, sắt, kali... Những thiếu hụt này có thể dẫn đến suy giảm chức năng nhận thức, nhiễm trùng đường hô hấp, mất thị lực, loãng xương, vấn đề về đường tiêu hóa, mệt mỏi.

Vấn đề về thận

Chế độ ăn keto có liên quan đến nguy cơ sỏi thận cao do mọi người ăn nhiều thực phẩm có nguồn gốc động vật, protein hơn. Những dấu hiệu của sỏi thận gồm đau nhói ở lưng, có máu trong nước tiểu (tiểu máu), cảm giác muốn đi tiểu liên tục, đau khi đi tiểu (tiểu khó), nước tiểu đục hoặc có mùi hôi.

Với những người mắc bệnh thận mạn tính (CKD), tình trạng nhiễm ceton làm trầm trọng thêm bệnh, tăng nguy cơ biến chứng như nhiễm toan chuyển hóa. Nếu không được điều trị thì chức năng thận tiếp tục suy giảm, teo cơ, suy dinh dưỡng.

Lê Nguyễn (Theo Very Well Health)