Những nhóm thực phẩm giúp tóc chắc khỏe

Thực phẩm giàu protein, vitamin, khoáng chất và omega-3 như cá hồi, trứng, hạnh nhân và rau xanh giúp tóc mọc tự nhiên, da đầu khỏe mạnh.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến, Trung tâm Thông tin Y khoa, Bệnh viện Đa Khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết tóc phát triển phụ thuộc vào các yếu tố như di truyền, nội tiết, dinh dưỡng. Bổ sung các dưỡng chất qua thực phẩm dưới đây hỗ trợ quá trình này..

Thực phẩm giàu protein

Tóc được cấu tạo chủ yếu từ protein, nhất là keratin. Bổ sung đầy đủ dưỡng chất này trong chế độ ăn rất cần thiết để duy trì tóc chắc khỏe. Protein đóng vai trò quan trọng trong việc tạo cấu trúc, độ bền cho sợi tóc. Thiếu hụt protein có thể dẫn đến tóc mỏng, yếu, dễ gãy rụng. Những nguồn cung cấp protein chất lượng bao gồm thịt gà, cá, trứng, các sản phẩm từ sữa. Các loại đậu là những lựa chọn thích hợp để bổ sung protein từ thực vật cho người ăn chay.

Các loại hạt và đậu cung cấp nhiều dưỡng chất và vitamin hỗ trợ tóc mọc tự nhiên, chắc khỏe. Ảnh: Đình Diệu

Nhóm vitamin

Vitamin C giúp sản xuất collagen - một thành phần quan trọng để tóc chắc khỏe. Vitamin này cũng hoạt động như chất chống oxy hóa, bảo vệ mầm tóc khỏi sự tổn hại do gốc tự do. Các loại trái cây như cam, dâu tây, kiwi và ớt chuông rất giàu vitamin C.

Vitamin E có tác dụng cải thiện tuần hoàn máu đến da đầu, cung cấp oxy, dưỡng chất cho các nang tóc kích thích sự phát triển tóc. Hạnh nhân, hạt hướng dương, dầu thực vật là những nguồn cung cấp vitamin E phổ biến.

Vitamin A góp phần điều tiết sản xuất bã nhờn, giữ ẩm cho da đầu, bảo vệ tóc khỏi bị khô, bong tróc. Các loại rau củ như cà rốt, khoai lang, cải xoăn đều giàu vitamin A, duy trì sự cân bằng của bã nhờn trên da đầu. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều vitamin A có thể gây rụng tóc, vì vậy cần sử dụng hợp lý.

Thực phẩm giàu khoáng chất

Các khoáng chất cũng thúc đẩy sự phát triển của tóc. Sắt là yếu tố cần thiết để vận chuyển oxy đến các mầm tóc. Khi thiếu sắt, tóc thường mỏng và yếu. Thực phẩm giàu sắt như thịt đỏ, gan, rau bina và đậu lăng cung cấp đủ lượng sắt cho cơ thể. Kết hợp sắt với vitamin C tăng cường hấp thụ sắt.

Kẽm hỗ trợ tái tạo tế bào, giúp tóc phát triển khỏe mạnh. Thiếu kẽm có thể dẫn đến rụng tóc, giảm khả năng phục hồi tóc hư tổn. Các thực phẩm giàu kẽm bao gồm hải sản như hàu, tôm, các loại hạt, đậu.

Nhóm cung cấp omega-3

Axit béo omega-3 tốt cho sức khỏe tim mạch, giúp da đầu khỏe mạnh, giữ độ ẩm và ngăn ngừa các vấn đề về tóc như gãy rụng. Các loại cá béo như cá hồi, cá thu và cá mòi cung cấp omega-3 tốt. Đối với người ăn chay, hạt chia, hạt lanh và quả óc chó là những lựa chọn thay thế từ thực vật.

Bác sĩ Tiến hướng dẫn cách bảo vệ tóc và chăm sóc da đầu là massage thường xuyên để kích thích tuần hoàn máu, bổ sung thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như quả mọng và hạt để giảm tác hại của gốc tự do. Sử dụng dầu dưỡng tự nhiên như dầu hoa trà hay argan có tác dụng giữ ẩm và phục hồi tóc từ gốc. Hạn chế gội đầu quá nhiều, tập trung vào gội đúng cách, làm khô tự nhiên để giảm hư tổn.

Nữ giới có thể bổ sung các tinh chất như cynatine, horsetail (cỏ đuôi ngựa), pumpkin seed (hạt bí ngô). Tinh chất saw palmetto (cây cọ lùn), aged black garlic (tỏi đen), american ginseng (nhân sâm) phù hợp cho nam giới. Các tinh chất này hỗ trợ bảo vệ, nuôi dưỡng tế bào mầm tóc và chân tóc chắc khỏe.

Đình Diệu