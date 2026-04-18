Những nhóm thực phẩm ăn nhiều hại thận

Ăn nhiều trái cây sấy chứa đường fructose dễ làm tăng axit uric, nguy cơ hình thành sỏi thận, uống rượu bia thường xuyên tạo gánh nặng cho cơ quan này.

Thận đóng vai trò quan trọng trong việc lọc máu, loại bỏ chất thải và duy trì cân bằng nội môi cho cơ thể. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, cho biết chế độ ăn nhiều muối, gia vị đậm, thực phẩm chế biến sẵn, thực phẩm muối chua, rượu bia... có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận.

Nước mắm, nước tương và các loại nước sốt

Bác sĩ Tùng cho hay trong 1 ml nước mắm có khoảng 77 mg natri, 15 ml nước tương chứa 1,024 mg natri. Một số loại nước sốt còn bổ sung các chất phụ gia chứa natri như MSG, disodium guanylate và disodium inosinate để tăng vị. Thói quen ăn mặn, chấm đậm khiến lượng natri nạp vào vượt quá mức khuyến nghị (khoảng 2000 mg/ngày/người trưởng thành), từ đó làm tăng huyết áp, thận phải tăng cường đào thải.

Để đảm bảo sức khỏe, mỗi người nên giảm lượng gia vị khi nấu ăn, hạn chế nước chấm đậm và ưu tiên lựa chọn sản phẩm ít natri. Người có bệnh lý tăng huyết áp hoặc bệnh thận cần kiểm soát chặt lượng muối trong khẩu phần hằng ngày.

Trái cây sấy

Hàm lượng đường fructose có trong trái cây sấy khô thường cao hơn tươi. Khi sử dụng thường xuyên với số lượng lớn, fructose dễ làm tăng sản sinh axit uric, tăng nguy cơ hình thành sỏi thận và bệnh gout. Một số loại trái cây sấy còn chứa lượng lớn kali. Người có chức năng thận suy giảm, việc tích lũy kali gây rối loạn điện giải, ảnh hưởng đến tim mạch và sức khỏe tổng thể.

Mỗi ngày một người chỉ nên ăn 20-30 g trái cây sấy dẻo (tương đương một nắm tay nhỏ) và mỗi tuần chỉ nên ăn 2-3 lần. Nên ưu tiên sản phẩm không thêm đường, ít phụ gia, thay thế bằng trái cây tươi trong khẩu phần hằng ngày.

Hạn chế món ăn đậm đà nước mắm, nước tương và nước sốt có thể giảm nguy cơ hình thành sỏi thận. Ảnh: Quốc An

Nội tạng động vật

Nội tạng động vật như gan, thận, tim... chứa hàm lượng purin cao, làm tăng axit uric trong cơ thể, tạo điều kiện hình thành sỏi thận. Nhóm thực phẩm này còn chứa hàm lượng vitamin A cao gấp 7-8 lần so với nhu cầu được khuyến nghị hàng ngày.

Bác sĩ Tùng khuyến cáo người trưởng thành ăn tối đa 1-2 lần các món nội tạng một tuần, mỗi khẩu phần 50-70 g và ưu tiên nội tạng đã được nấu chín. Cần đa dạng thêm nguồn đạm từ thịt nạc, cá, trứng. Người có tiền sử bệnh gout, sỏi thận hoặc bệnh thận mạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Thịt chế biến sẵn

Thịt chế biến sẵn như thịt xông khói, xúc xích, thịt bò khô... thường được ướp nhiều muối, chất phụ gia. Tiêu thụ thường xuyên có thể làm tăng lượng natri trong cơ thể, gây tăng huyết áp và tạo áp lực lên chức năng lọc của thận. Một số phụ gia chứa phốt pho khi tích lũy trong cơ thể, dễ làm rối loạn cân bằng khoáng chất, ảnh hưởng đến xương và tim mạch.

Thực phẩm muối chua

Các loại rau củ muối chua được chế biến bằng phương pháp ngâm muối để lên men tự nhiên. Do chứa hàm lượng natri cao, tiêu thụ với số lượng lớn khiến thận phải làm việc nhiều hơn để điều hòa nước - điện giải, góp phần làm tăng huyết áp.

Nên hạn chế ăn rau củ muối chua quá 2-3 lần một tuần, tránh dùng kèm các món nhiều muối khác trong cùng bữa. Khi chế biến tại nhà, cần kiểm soát lượng muối và đảm bảo vệ sinh. Người mắc bệnh lý tăng huyết áp hoặc bệnh thận nên hạn chế tối đa ăn nhóm thực phẩm này.

Rượu bia

Cồn trong rượu bia có thể ức chế hormone chống bài niệu (ADH), làm tăng bài tiết nước tiểu, ảnh hưởng đến cân bằng nước - điện giải của cơ thể. Uống rượu bia thường xuyên hoặc với lượng lớn gây mất nước, làm tăng gánh nặng cho thận, tăng nguy cơ hình thành sỏi thận. Người có dấu hiệu mắc bệnh thận nên từ bỏ thói quen sử dụng rượu bia.

Bên cạnh chế độ dinh dưỡng, mỗi người cần duy trì lối sống lành mạnh, tăng cường rau xanh, trái cây giàu vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ. Uống đủ 1-2 lít nước mỗi ngày hỗ trợ đào thải chất độc hại, ngăn ngừa sỏi thận. Duy trì hoạt động thể chất ít nhất 30 phút một ngày như đi bộ nhanh, đạp xe, yoga hoặc bơi lội... để ổn định huyết áp. Khi sử dụng thuốc, cần tuân thủ chỉ định của bác sĩ, tránh lạm dụng thuốc giảm đau, kháng viêm, ảnh hưởng đến chức năng thận.

Do bệnh thận thường diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng ở giai đoạn sớm, nên khám sức khỏe định kỳ là cần thiết. Người có yếu tố nguy cơ như đái tháo đường, tăng huyết áp, béo phì hoặc trên 40 tuổi nên tầm soát theo khuyến cáo của bác sĩ.

Quốc An