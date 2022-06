Những nguyên nhân gây đau thắt cổ họng

Đau thắt cổ họng xảy ra do trào ngược dạ dày thực quản, viêm amidan, căng thẳng hoặc dị ứng.

Đau thắt cổ họng (căng cứng cổ họng) khác với các loại đau họng thông thường liên quan đến cảm lạnh. Đau thắt cổ họng khiến người bệnh có cảm giác cổ họng bị thu hẹp, giống như có khối u gây khó nuốt và khó thở. Theo tờ Very Well Health, cơn đau thắt có nhiều mức và nguyên nhân dẫn đến đau thắt cổ họng cũng đa dạng, có thể xảy ra do dị ứng, trào ngược axit hoặc các vấn đề sức khỏe nặng hơn.

GERD hoặc trào ngược axit

Bệnh trào ngược dạ dày thực quản (GERD) phổ biến trên thế giới và tỷ lệ mắc bệnh đang gia tăng ở những người từ 30-39 tuổi.

Trào ngược dạ dày thực quản khiến axit trong dạ dày trào ngược lên thực quản, đôi khi chạm tới cổ họng. Axit trong dạ dày gây hại cho mô của thực quản và cổ họng tạo ra các triệu chứng như ợ chua, đau họng, ho, khàn giọng và trong một số trường hợp gây đau thắt cổ họng. Hẹp thực quản có thể xảy ra khi mô bị tổn thương và hình thành mô sẹo khiến một người cảm thấy khó nuốt, cảm giác tức cổ họng như có một khối u trong cổ họng.

Đau thắt cổ họng khiến người bệnh có cảm giác cổ họng bị thu hẹp. Ảnh: Freepik

Lo âu

Rối loạn lo âu thường dẫn đến những cơn hoảng sợ, lo lắng. Trong những giai đoạn này, người mắc chứng rối loạn lo âu cảm thấy lo lắng và sợ hãi, khiến tim đập mạnh và thở quá mức (tăng thông khí). Hơi thở nhanh và nông xảy ra trong những đợt lo âu này làm khô cổ họng, chóng mặt, choáng váng, đồng thời tạo ra cảm giác căng tức trong cổ họng. Bên cạnh đó, người bệnh còn bị đổ mồ hôi, ớn lạnh, run rẩy...

Viêm amidan

Viêm amidan (thường là viêm amidan vòm họng) là tình trạng rất phổ biến, mặc dù tỷ lệ chính xác vẫn chưa được xác định. Viêm amidan có thể cấp tính hoặc mạn tính và có khá nhiều nguyên nhân gây ra như nhiễm trùng do vi khuẩn, nhiễm virus như tăng bạch cầu đơn nhân và dị ứng. Các triệu chứng của viêm amidan bao gồm đau họng, họng đỏ và khó nuốt. Trong một số trường hợp hiếm hoi, khi amidan phát triển to, người bệnh sẽ cảm thấy cổ họng bị thắt chặt, thậm chí khó thở.

Rối loạn căng thẳng

Chứng khó thở do căng cơ (MTD) là tình trạng các cơ xung quanh thanh quản bị căng và không thể hoạt động bình thường. Các triệu chứng của rối loạn căng thẳng cơ bao gồm khàn giọng, căng giọng, mềm cổ, cảm giác như có một khối u trong cổ họng. Chứng khó thở do căng cơ phổ biến ở những người bị hen suyễn nặng.

Bệnh bướu cổ

Bướu cổ là tình trạng phì đại lành tính của tuyến giáp, không phải ung thư. Trong trường hợp bướu cổ lớn làm tuyến giáp lớn theo nó sẽ chèn ép khí quản hoặc thực quản gây ra các vấn đề về hô hấp và nuốt, cũng như tức cổ họng.

Dị ứng

Sốc phản vệ là phản ứng dị ứng đe dọa đến tính mạng có thể gây sưng tấy nguy hiểm trong cổ họng, làm tắc nghẽn đường thở và khiến người bệnh không thể nuốt, không thể thở bình thường. Sốc phản vệ xảy ra chủ yếu do một người bị dị ứng vết cắn, đốt của côn trùng, một số loại thực phẩm... Người bị dị ứng thường gặp các triệu chứng, bao gồm ngứa dữ dội, mẩn đỏ, sưng lưỡi hoặc khó nói, sưng môi, tức cổ họng hoặc ngực, khó thở hoặc khó nuốt.

Đau thắt cổ họng không làm giảm khả năng thở hoặc nuốt của một người nhưng trong một số trường hợp nghiêm trọng, đau thắt cổ họng có thể gây ra các vấn đề về thận và tim. Do vậy, các chuyên gia khuyến cáo mọi người khi bị đau thắt cổ họng kéo dài không rõ nguyên nhân nên tham khảo ý kiến bác sĩ để được chẩn đoán và điều trị thích hợp.

Để tránh các cơn đau thắt cổ họng, bạn kê cao đầu để ngủ vào ban đêm nhằm hạn chế axit trong dạ dày ít đi lên thực quản. Khi bị amidan bị sưng, bạn có thể chườm đá lên cổ hoặc ngủ với máy tạo ẩm dạng phun sương mát bên cạnh giường vào ban đêm.

Một số biện pháp ngăn ngừa cơn đau thắt cổ họng tại nhà như rửa tay và tránh xa những người bị bệnh để ngăn ngừa nhiễm trùng cổ họng. Ngủ nhiều và tập thể dục giúp tăng cường phản ứng miễn dịch. Bạn nên chú ý đến các tác nhân tiềm ẩn như dị ứng hoặc thực phẩm gây ra các triệu chứng của bản thân để phòng tránh...

Anh Chi (Theo VeryWell Health)