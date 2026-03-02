Những người nên thận trọng khi ăn cá

Phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú, trẻ nhỏ, người dị ứng hải sản, người có hệ miễn dịch suy yếu cần thận trọng khi ăn cá.

Cá giàu axit béo omega-3, protein, các chất dinh dưỡng thiết yếu, tốt cho tim mạch, trí nhớ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể thưởng thức thực phẩm này một cách an toàn.

Phụ nữ mang thai nên tránh một số loại cá

Phụ nữ mang thai dễ bị tổn thương vì thủy ngân có thể đi qua nhau thai, ảnh hưởng đến sự phát triển não bộ của thai nhi. Ăn cá có hàm lượng thủy ngân cao như cá mập, cá kiếm, cá thu... dễ dẫn đến những vấn đề phát triển lâu dài ở trẻ sơ sinh. Các lựa chọn có hàm lượng thủy ngân thấp như cá hồi, tôm, cá ngừ cung cấp axit béo omega-3 thiết yếu cần thiết cho sự phát triển của thai nhi.

Mẹ đang cho con bú

Các bà mẹ đang cho con bú cũng cần thận trọng khi ăn cá. Thủy ngân từ các loại cá có nguy cơ cao truyền vào sữa mẹ, ảnh hưởng đến hệ thần kinh của trẻ sơ sinh. Mẹ nên ăn cá hồi, tôm để trẻ phát triển não bộ, thị giác.

Trẻ nhỏ

Trẻ dưới 11 tuổi đặc biệt nhạy cảm với thủy ngân. Chất này có thể làm giảm suy giảm sự phát triển nhận thức, kỹ năng vận động. Cha mẹ nên chọn cá có hàm lượng thủy ngân thấp như rô phi, cá mòi, cá hồi, cung cấp các chất thiết yếu an toàn.

Người dị ứng hải sản

Với những người dị ứng hải sản, một lượng nhỏ cá cũng có thể gây ra những phản ứng phát ban, sưng, sốc phản vệ nghiêm trọng. Các nguồn omega-3 từ thực vật như hạt lanh, hạt óc chó, hạt chia cung cấp những lợi ích dinh dưỡng.

Người có hệ miễn dịch suy yếu

Những người có hệ miễn dịch suy yếu dễ bị nhiễm trùng hơn bởi vi khuẩn, ký sinh trùng, virus có trong cá sống hoặc chưa chín kỹ. Sushi, sashimi, hải sản chưa chín kỹ có thể gây nguy hiểm với sức khỏe. Người có hệ miễn dịch suy yếu nên chú trọng ăn chín, uống sôi.

Người đang uống thuốc

Một số loại thuốc loãng máu có thể tương tác với lượng omega-3 cao từ cá, làm tăng nguy cơ chảy máu. Những người đang dùng các loại thuốc này nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi ăn cá, tuân thủ khẩu phần được khuyến nghị. Khi ăn cá, gia đình ưu tiên chế biến lành mạnh như hấp, luộc thay vì chiên rán.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)