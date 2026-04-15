Những người nên hạn chế ăn cà tím

Người thiếu sắt, huyết áp thấp, rối loạn tiêu hóa, bệnh thận nên hạn chế ăn tím để bảo vệ sức khỏe, tránh biến chứng.

Cà tím giàu chất xơ, vitamin, chất chống oxy hóa, thường được coi là thực phẩm lành mạnh. Tuy nhiên, với một số nhóm người, cà tím không phải là lựa chọn tốt cho sức khỏe.

Người bị sỏi thận

Cà tím có oxalat, có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh do góp phần hình thành sỏi. Những người có vấn đề về thận thường được khuyên giảm lượng thực phẩm giàu oxalat. Phương pháp chế biến như luộc, hấp có thể làm giảm nồng độ oxalat trong thực phẩm.

Mắc rối loạn tiêu hóa

Thực phẩm này giàu chất xơ, thường hỗ trợ tiêu hóa, chức năng đường ruột khỏe mạnh. Tuy nhiên, người mắc một số bệnh về đường tiêu hóa nạp quá nhiều chất xơ có thể không tốt. Người mắc hội chứng ruột kích thích, viêm ruột dễ bị đầy hơi, tiêu chảy khi ăn nhiều cà tím. Trong những trường hợp này, bạn nên theo dõi phản ứng của cơ thể sau khi ăn, từ đó điều chỉnh phù hợp.

Thiếu máu do thiếu sắt

Vỏ cà tím chứa một hợp chất thực vật gọi là nasunin, chất chống oxy hóa có thể làm giảm khả năng hấp thụ sắt ở người bị thiếu sắt, thiếu máu. Người cần tăng lượng sắt nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn thực phẩm.

Thiếu sắt khiến cơ thể không sản xuất đủ hemoglobin, dẫn đến thiếu máu và thiếu oxy nuôi cơ thể. Các dấu hiệu thường gặp gồm mệt mỏi kéo dài, da xanh xao, chóng mặt, khó thở, tim đập nhanh, rụng tóc, móng tay dễ gãy, giảm khả năng tập trung.

Không dung nạp histamine

Thực phẩm này có thể kích thích cơ thể giải phóng histamine. Do đó, những người không dung nạp histamine thường dễ bị đau đầu, kích ứng da, nghẹt mũi, khó chịu về tiêu hóa sau khi ăn cà tím.

Huyết áp thấp

Cà tím có tác dụng giảm huyết áp trong một số trường hợp, điều này thường có lợi cho người cao huyết áp. Trong khi đó, những người huyết áp thấp ăn cà tím dễ dẫn đến mệt mỏi, chóng mặt. Huyết áp thấp kéo dài (dưới 90/60 mmHg) gây thiếu máu và oxy đến các cơ quan, dẫn đến suy yếu chức năng tim, gan, thận, đặc biệt là tai biến mạch máu não.

Đang dùng thuốc trầm cảm

Thực phẩm này chứa một lượng nhỏ tyramine, một hợp chất có thể gây tương tác với một số loại thuốc trong điều trị trầm cảm. Tyramine dễ làm tăng huyết áp ở người đang dùng thuốc này. Người bệnh nên tham khảo ý kiến bác sĩ khi thêm cà tím vào chế độ ăn uống trong những trường hợp này.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)