Những người không nên uống bia

Người có tiền sử tiểu đường, mắc bệnh gan hoặc người nhạy cảm với gluten nên bỏ hẳn bia để không làm tình trạng bệnh tồi tệ thêm.

Dù bia có thể có một số lợi ích cho sức khỏe, thức uống này cũng có thể mang đến một vài tác động tiêu cực, bao gồm nguy cơ tử vong cao, nghiện bia, trầm cảm, bệnh gan, tăng cân và ung thư... Thậm chí, bia cũng có thể là thức uống không phù hợp cho nhiều người. Dưới đây là 6 kiểu người nên nói không với bia.

Bệnh tiểu đường, tiền tiểu đường

Khi mở nắp một chai bia, mọi người hiếm khi xem xét hàm lượng đường. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khuyến cáo bia có thể làm tăng nhanh lượng đường trong máu. Nguyên nhân do đây là thức uống được chế biến từ ngũ cốc lên men. Do đó, người mắc bệnh tiểu đường hoặc tiền tiểu đường nên tránh xa thức uống này. Nguy hiểm hơn, những nhóm người này uống bia trong tình trạng nhịn ăn sẽ làm tăng insulin và góp phần gây hạ đường huyết.

Theo chế độ giảm cân

Theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrients, việc nạp vào cơ thể 500 ml mỗi ngày sẽ góp phần làm tăng nguy cơ không giảm cân, đặc biệt là ở nam giới. Đối với những người đang cố gắng giảm cân, uống bia có thể ngăn chặn việc thâm hụt calo hàng ngày cần thiết để giảm cân.

Nhạy cảm với gluten

Những người theo chế độ ăn không có gluten nên tránh uống bia vì nó có thể góp phần gây ra các vấn đề tiêu hóa trong tương lai. Theo chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị, bia thường chứa gluten. Khi nạp bia vào cơ thể, những người có tiền sử nhạy cảm với gluten hoặc bệnh celiac sẽ dễ bị kích hoạt phản ứng viêm trong ruột; dẫn đến các triệu chứng tiêu hóa. Nếu vẫn thích uống bia, các đối tượng này có thể chuyển qua những loại bia không chứa gluten.

Có tiền sử hội chứng ruột kích thích

Hội chứng ruột kích thích (IBS) là một rối loạn về đường tiêu hóa thường gặp, ảnh hưởng đến ruột già (đại tràng) và gây ra nhiều phiền toái, khó chịu trong cuộc sống hàng ngày. Bia thường gây đầy hơi, đầy hơi, tiêu chảy hoặc tình trạng tích nước ở một số người. Đôi khi, người bệnh cũng có thể bị đau bụng.

Mắc bệnh gan

Gan đóng vai trò chủ chốt trong quá trình tiêu hóa đồng thời cũng sản xuất ra các hormone, mật để tiêu hóa chất béo và protein cho quá trình đông máu. Khi những người có tiền sử bệnh gan uống bia, chất lỏng này sẽ làm trầm trọng hơn các triệu chứng. Đồng thời, nó có thể đẩy nhanh hơn nữa tổn thương nhu mô gan và cuối cùng có thể dẫn đến suy giảm chức năng gan.

Hay ợ chua

Theo TS Jonathon Kung, bác sĩ chuyên khoa tiêu hóa tại Mount Sinai (Mỹ), bia là thức uống chứa axit mạnh. Do đó, những người thường hay ợ chua hoặc mắc bệnh trào ngược dạ dày thực quản không nên uống bia. Bởi tính axit cao và giàu chất béo của bia sẽ làm suy yếu khả năng đóng của cơ thắt thực quản dưới (ngăn cách dạ dày với thực quản). Về lâu dài, thói quen này có thể dẫn đến các triệu chứng ợ chua và làm trầm trọng thêm bệnh.

Huyền My ( Theo Eat This, Not That)