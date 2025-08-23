Những người không nên mổ cận

Người có giác mạc bất thường, quá mỏng hoặc độ cận chưa ổn định, dưới 18 tuổi không nên phẫu thuật xóa cận.

ThS.BS Tăng Ngọc Anh, Phó khoa Mắt, Trung tâm Mắt Công nghệ cao, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết các phương pháp phẫu thuật khúc xạ phổ biến như FEMTO Pro, SMILE Pro, Phakic... giúp điều chỉnh tật khúc xạ tối ưu và độ an toàn cao cho người cận. Tuy nhiên, không phải tất cả người bị cận thị đều có thể mổ mắt mà phụ thuộc vào các yếu tố như tình trạng khúc xạ, đặc điểm giác mạc và sức khỏe mắt tổng thể. Bác sĩ sẽ khám sàng lọc toàn diện nhằm đánh giá đáp ứng điều trị và khả năng phục hồi thị lực sau mổ, từ đó tư vấn phương pháp phù hợp và an toàn nhất.

Người cận từ 18 tuổi trở lên, độ cận phải ổn định ít nhất 6-12 tháng (mức thay đổi không quá 0,5 diop mỗi năm) mới đủ điều kiện phẫu thuật xóa cận. Những trường hợp độ cận vẫn còn dao động, đặc biệt ở lứa tuổi học sinh, không được khuyến cáo phẫu thuật do nguy cơ tiếp tục tăng độ sau mổ.

Yếu tố quan trọng khác là độ dày, hình dạng cũng như tình trạng giác mạc. Người có giác mạc bất thường như giác mạc chóp, nếu phẫu thuật can thiệp trên giác mạc có thể biến chứng nặng như giãn phình giác mạc khiến giác mạc yếu và biến dạng, dẫn đến suy giảm thị lực không hồi phục. Những trường hợp loạn dưỡng giác mạc thường bị chống chỉ định với phẫu thuật khúc xạ nói chung.

Với người có giác mạc mỏng (ví dụ dưới 480 micron), bác sĩ cần đánh giá kỹ độ dày còn lại của nhu mô sau mổ và các yếu tố nguy cơ khác trước khi quyết định. Bác sĩ Ngọc Anh cho hay giác mạc mỏng không phải là chống chỉ định tuyệt đối nhưng cần thận trọng và cá thể hóa lựa chọn kỹ thuật như ưu tiên SMILE nếu điều kiện cho phép vì bảo tồn nhu mô nhiều hơn.

Tình trạng khô mắt và sức khỏe toàn thân cũng được bác sĩ cân nhắc. Người bị khô mắt nặng, viêm kết mạc dị ứng mạn tính, mắc bệnh tự miễn như lupus ban đỏ, viêm khớp dạng thấp thường không được khuyến cáo xóa cận do nguy cơ lành vết thương kém và biến chứng hậu phẫu tăng cao.

Bác sĩ Ngọc Anh kiểm tra cấu trúc mắt cho một phụ nữ. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Người mắc bệnh glôcôm chưa kiểm soát, đục thủy tinh thể ảnh hưởng thị lực, bệnh võng mạc (ví dụ như thoái hóa hoàng điểm, lỗ hoàng điểm, bong võng mạc, bệnh võng mạc đái tháo đường) cũng không nên phẫu thuật khúc xạ. Những trường hợp này cần ưu tiên điều trị ổn định bệnh nền, sau đó mới đánh giá lại khả năng xóa cận nếu có chỉ định phù hợp.

Bác sĩ cũng xem xét kỹ các đặc điểm cá nhân khác như nghề nghiệp đặc thù, nhu cầu thị lực cao trong môi trường ánh sáng thay đổi liên tục hoặc cần độ chính xác thị lực tuyệt đối, mong muốn đạt thị lực đa tiêu cự (xa, gần), đặc biệt ở người trên 40 tuổi có dấu hiệu lão thị.

Bác sĩ Ngọc Anh khuyến cáo người cận thị có nhu cầu mổ xóa cận nên đến các bệnh viện uy tín để được khám đánh giá toàn diện và tư vấn trước khi quyết định phẫu thuật.

Nhật Thành