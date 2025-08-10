Dùng máy lạnh thường xuyên có gây khô mắt?

Gần đây, tôi bị khô mắt, chảy nước mắt, có phải do suốt ngày làm việc và sinh hoạt trong phòng máy lạnh không? (Chí Thiện, 40 tuổi)

Trả lời:

Làm việc liên tục trong phòng máy lạnh có thể là nguyên nhân gây khô mắt, đặc biệt là nhân viên văn phòng. Máy lạnh làm giảm đáng kể độ ẩm trong không khí, khiến màng phim nước mắt trên bề mặt nhãn cầu bay hơi nhanh hơn. Nếu lớp nước mắt không đủ để giữ ẩm, bôi trơn và bảo vệ mắt dẫn đến khô rát, cay xè, chảy nước mắt, mờ mắt. Tập trung nhìn màn hình trong thời gian dài, giảm tần suất chớp mắt cũng khiến khô mắt nặng hơn, gia tăng nguy cơ tổn thương bề mặt giác mạc, thậm chí dẫn đến viêm kết mạc hoặc giảm thị lực.

Làm việc trong phòng máy lạnh thường xuyên và kéo dài có thể gây khô mắt. Ảnh được tạo bởi AI

Khô mắt kéo dài không chỉ ảnh hưởng hiệu suất làm việc mà còn có nguy cơ gây tổn thương giác mạc, giảm thị lực, mù lòa khi về già. Để phòng ngừa tình trạng này, bạn nên duy trì nhiệt độ máy lạnh ổn định trong khoảng 25-27 độ C, tránh hướng luồng gió lạnh trực tiếp vào mắt. Nếu phòng quá khô, bạn có thể sử dụng máy tạo độ ẩm hoặc đặt một chậu nước nhỏ cạnh bàn làm việc để tăng độ ẩm trong không khí. Mỗi 20 phút, bạn nhìn xa 6 mét trong 20 giây, chớp mắt thường xuyên hơn và uống đủ nước.

Nếu khô mắt kéo dài, bạn cần đi khám để bác sĩ chuyên khoa mắt đánh giá và có chỉ định phù hợp. Tuyệt đối không tự ý sử dụng các loại thuốc nhỏ mắt khi chưa hỏi ý kiến bác sĩ. Để hỗ trợ mắt sáng khỏe, bạn nên tăng cường thực phẩm giàu vitamin A, C, E cùng các chất chống oxy hóa như lutein, zeaxanthin và kẽm. Những dưỡng chất này có nhiều trong cà rốt, rau lá xanh, trứng, cá hồi, quả bơ, cam, ổi và các loại hạt. Broccophane là chiết xuất mầm bông cải xanh giàu sulforaphane, cũng hỗ trợ tăng cường sản xuất thioredoxin - loại protein hoạt động như chất chống oxy hóa, bảo vệ tế bào biểu mô sắc tố võng mạc và thủy tinh thể.

Bác sĩ Hoàng Quyết Tiến

Trung tâm Thông tin Y khoa

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM