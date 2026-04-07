Những món nên ăn và hạn chế giúp phòng ung thư

Thịt đỏ có thể thúc đẩy sự phát triển của các khối u ung thư nếu ăn quá nhiều. Cách chế biến thịt đỏ như nướng hoặc quay, chiên ở nhiệt độ cao tạo điều kiện hình thành các hợp chất amine dị vòng (HCAs) và các hydrocarbon đa vòng thơm (PAHs), sắt heme thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng, dạ dày. Người trưởng thành không nên ăn quá 400-500 g thịt đỏ mỗi tuần, hạn chế chiên, nướng.
Thịt đỏ có thể thúc đẩy sự phát triển của các khối u ung thư nếu ăn quá nhiều. Cách chế biến thịt đỏ như nướng hoặc quay, chiên ở nhiệt độ cao tạo điều kiện hình thành các hợp chất amine dị vòng (HCAs) và các hydrocarbon đa vòng thơm (PAHs), sắt heme thể làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng, dạ dày. Người trưởng thành không nên ăn quá 400-500 g thịt đỏ mỗi tuần, hạn chế chiên, nướng.
Đường và tinh bột tinh chế có liên quan đến sự phát triển và tiến triển của một số loại ung thư, bao gồm ung thư vú, tuyến tụy, đại trực tràng. Khi bạn tiêu thụ nhiều đường, carbs, cơ thể không sử dụng hết có thể làm tăng lượng đường trong máu và tăng insulin (sản sinh nhiều insulin hơn mức cần thiết). Điều này gây ra phản ứng viêm, thúc đẩy tế bào ung thư phát triển.
Đường và tinh bột tinh chế có liên quan đến sự phát triển và tiến triển của một số loại ung thư, bao gồm ung thư vú, tuyến tụy, đại trực tràng. Khi bạn tiêu thụ nhiều đường, carbs, cơ thể không sử dụng hết có thể làm tăng lượng đường trong máu và tăng insulin (sản sinh nhiều insulin hơn mức cần thiết). Điều này gây ra phản ứng viêm, thúc đẩy tế bào ung thư phát triển.
Thịt chế biến sẵn là thịt đã được ướp muối, hun khói, lên men hoặc trải qua các công đoạn khác để tăng hương vị hoặc kéo dài thời gian bảo quản, có thể sản sinh ra các chất gây ung thư. Một số phương pháp chế biến thịt chẳng hạn ướp muối (thêm nitrat và nitrit) có thể hình thành các hóa chất có khả năng gây ung thư trong thịt.
Thịt chế biến sẵn là thịt đã được ướp muối, hun khói, lên men hoặc trải qua các công đoạn khác để tăng hương vị hoặc kéo dài thời gian bảo quản, có thể sản sinh ra các chất gây ung thư. Một số phương pháp chế biến thịt chẳng hạn ướp muối (thêm nitrat và nitrit) có thể hình thành các hóa chất có khả năng gây ung thư trong thịt.
Cá béo có hàm lượng protein cao, giúp no lâu, góp phần kiểm soát và duy trì cân nặng ổn định, giảm viêm. Cá hồi, cá trích hay cá mòi đều chứa hàm lượng vitamin D và selen cao, tốt cho sức khỏe. Đây là nguồn giàu axit béo omega-3, góp phần ngăn viêm, giảm nguy cơ mắc ung thư vú, gan, đại tràng.
Cá béo có hàm lượng protein cao, giúp no lâu, góp phần kiểm soát và duy trì cân nặng ổn định, giảm viêm. Cá hồi, cá trích hay cá mòi đều chứa hàm lượng vitamin D và selen cao, tốt cho sức khỏe. Đây là nguồn giàu axit béo omega-3, góp phần ngăn viêm, giảm nguy cơ mắc ung thư vú, gan, đại tràng.
Các loại hạt và đậu giàu chất dinh dưỡng có đặc tính chống ung thư. Chất xơ, tinh bột kháng và các hợp chất khác trong các loại đậu hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, bảo vệ chống lại ung thư. Hạt óc chó, macca, hạnh nhân chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin E, selen và các hợp chất chống lại gốc tự do - nguyên nhân gây tổn thương tế bào dẫn đến ung thư.
Các loại hạt và đậu giàu chất dinh dưỡng có đặc tính chống ung thư. Chất xơ, tinh bột kháng và các hợp chất khác trong các loại đậu hỗ trợ hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, bảo vệ chống lại ung thư. Hạt óc chó, macca, hạnh nhân chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin E, selen và các hợp chất chống lại gốc tự do - nguyên nhân gây tổn thương tế bào dẫn đến ung thư.
Trái cây và rau xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể bảo vệ cơ thể chống lại ung thư. Đây là một phần của chế độ ăn uống hằng ngày vì giàu chất xơ, chất chống oxy hóa cũng như vitamin, khoáng chất, hỗ trợ tăng sức đề kháng, giảm viêm, phòng ngừa ung thư. Một số trái cây nên ưu tiên như dâu tây, nho, việt quất, táo, ổi.
Trái cây và rau xanh chứa nhiều chất dinh dưỡng có thể bảo vệ cơ thể chống lại ung thư. Đây là một phần của chế độ ăn uống hằng ngày vì giàu chất xơ, chất chống oxy hóa cũng như vitamin, khoáng chất, hỗ trợ tăng sức đề kháng, giảm viêm, phòng ngừa ung thư. Một số trái cây nên ưu tiên như dâu tây, nho, việt quất, táo, ổi.
Anh Chi (Theo Very Well Health)
Ảnh: Anh Chi, Bùi Thủy, AI