Những món không nên ăn uống trước khi ngủ

Thực phẩm và đồ uống có đường

Thực phẩm và đồ uống chứa nhiều đường có khả năng làm tăng đột biến và sụt giảm lượng đường trong máu. Lượng đường trong máu tăng làm tăng mức năng lượng, gây khó ngủ. Ngược lại, lượng đường trong máu giảm đột ngột vào ban đêm có thể khiến bạn thức dậy với cảm giác bồn chồn, thậm chí đói bụng.