Những món không nên ăn uống trước khi ngủ

Trái cây họ cam quýt
Cam, chanh, bưởi chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa dễ gây hại cho dạ dày nếu ăn trước khi đi ngủ. Hàm lượng axit cao của trái cây gây trào ngược axit, ợ nóng hoặc đau dạ dày, nhất là nằm xuống sau khi ăn.
Caffeine
Caffeine là chất kích thích phổ biến có thể gây rối loạn giấc ngủ, kích thích sản xuất hormone cortisol gây căng thẳng. Caffeine lưu lại trong cơ thể nhiều giờ, khiến đầu óc tỉnh táo, khó ngủ. Để ngủ ngon, bạn nên uống cà phê vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều.
Thực phẩm chiên nhiều dầu mỡ
Thực phẩm giàu chất béo làm chậm quá trình tiêu hóa, làm cho dạ dày khó xử lý thức ăn vào ban đêm. Ăn thực phẩm giàu chất béo cũng dễ dẫn đến trào ngược axit, khó ngủ sâu.
Đồ ăn cay
Ăn đồ cay trước khi đi ngủ có thể làm tăng nhiệt độ cơ thể, cản trở khả năng thư giãn để đi vào giấc ngủ. Món ăn này cũng gây ợ nóng, trào ngược axit hoặc khó tiêu, dễ thức giấc giữa đêm.
Thực phẩm và đồ uống có đường
Thực phẩm và đồ uống chứa nhiều đường có khả năng làm tăng đột biến và sụt giảm lượng đường trong máu. Lượng đường trong máu tăng làm tăng mức năng lượng, gây khó ngủ. Ngược lại, lượng đường trong máu giảm đột ngột vào ban đêm có thể khiến bạn thức dậy với cảm giác bồn chồn, thậm chí đói bụng.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: AI