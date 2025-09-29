Những món ăn uống phòng ung thư dạ dày

Các loại hạt

Hệ tiêu hóa được hưởng lợi nhiều từ chất béo lành mạnh có trong các loại hạt. Các chất chống oxy hóa và vitamin E trong những thực phẩm này bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa, giảm viêm. Nguy cơ ung thư dạ dày giảm khi chế độ ăn thường xuyên có chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa. Chất béo giúp tăng cường chức năng trao đổi chất và hệ miễn dịch.