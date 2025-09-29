Những món ăn uống phòng ung thư dạ dày

Tỏi
Loại gia vị này làm tăng hương vị cho món ăn, có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày khỏi vi khuẩn gây hại, tình trạng viêm nhiễm. Các hợp chất lưu huỳnh trong tỏi tăng cường cơ chế phòng vệ tự nhiên của cơ thể, giảm tế bào ung thư dạ dày nhân lên.
Các loại hạt
Hệ tiêu hóa được hưởng lợi nhiều từ chất béo lành mạnh có trong các loại hạt. Các chất chống oxy hóa và vitamin E trong những thực phẩm này bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa, giảm viêm. Nguy cơ ung thư dạ dày giảm khi chế độ ăn thường xuyên có chất béo không bão hòa đơn và không bão hòa đa. Chất béo giúp tăng cường chức năng trao đổi chất và hệ miễn dịch.
Rau củ nhiều màu sắc
Các chất chống oxy hóa trong rau củ quả nhiều màu sắc (cà rốt, cà chua, rau lá xanh, quả mọng...) có tác dụng loại bỏ các gốc tự do - yếu tố gây tổn thương tế bào dẫn đến ung thư. Chế độ ăn thực vật đa dạng với nhiều loại thực phẩm khác nhau sẽ cải thiện khả năng miễn dịch, giảm viêm, chống lại ung thư.
Trà xanh
Các hợp chất polyphenol và catechin trong trà xanh hoạt động như chất chống oxy hóa, đồng thời cũng ức chế tế bào ung thư. Uống trà xanh có thể bảo vệ các tế bào dạ dày khỏi bị tổn thương, từ đó ngăn ngừa ung thư dạ dày. Mỗi người có thể uống 2-3 tách trà xanh mỗi ngày, không nên thêm đường hoặc sữa vào trà.
Ngũ cốc nguyên hạt
Thay thế ngũ cốc tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, hạt diêm mạch, bánh mì nguyên cám, yến mạch mang lại nhiều lợi ích cho dạ dày. Hàm lượng chất xơ trong nguồn thực phẩm này hỗ trợ tiêu hóa, loại bỏ các độc tố có thể dẫn đến ung thư. Ngũ cốc nguyên hạt còn hỗ trợ kiểm soát cân nặng.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: Bùi Thủy, AI