Những món ăn nhẹ tốt cho người cholesterol cao

Đậu nành luộc, các loại hạt, trái cây có nhiều chất xơ, chất béo lành mạnh, vitamin và khoáng chất hỗ trợ giảm cholesterol, bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Salad cá hồi

Salad cá hồi chứa nhiều protein và chất dinh dưỡng có lợi cho động mạch, có thể giúp kiểm soát cholesterol cao. Một hộp cá hồi 85 g chứa 21 g protein, còn cung cấp axit béo omega-3 hỗ trợ tim và mạch máu. Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị nên ăn cá béo ít nhất hai lần một tuần. Thói quen này còn giúp giảm nguy cơ đột quỵ, trầm cảm, bệnh Alzheimer và nhiều tình trạng mạn tính khác.

Trái cây

Ăn trái cây mỗi ngày giúp bù nước, kháng viêm, góp phần ngăn ngừa các bệnh mạn tính, bảo vệ sức khỏe đường ruột. Táo chứa polyphenol và chất xơ hòa tan pectin có thể giảm mức cholesterol toàn phần. Ăn táo với bơ đậu phộng bổ sung thêm protein và chất béo không bão hòa đơn, có nhiều lợi ích hơn trong việc giảm cholesterol.

Dưa hấu chứa lycopene phòng cholesterol cao. Dâu tây, mâm xôi, việt quất... giàu chất xơ và chất chống oxy hóa có tác dụng giảm cholesterol xấu, có lợi cho tim. Trái bơ cung cấp nhiều chất béo tốt, chất xơ hỗ trợ tăng mức cholesterol tốt và giảm loại xấu, từ đó hạn chế xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Các loại hạt

Các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt điều giàu vitamin, khoáng chất, protein, chất xơ và chất béo lành mạnh, có thể giúp giảm tổng lượng cholesterol. Chúng cũng chứa chất béo không bão hòa đơn có thể hạ mức cholesterol xấu. Tuy nhiên, các loại hạt có hàm lượng calo cao, mỗi người chỉ nên ăn khoảng 28 g mỗi ngày.

Bánh mì nướng nguyên hạt

Người bệnh cholesterol không cần loại bỏ carbohydrat mà nên chọn loại lành mạnh, ăn lượng phù hợp. Bánh mì nguyên cám hoặc bánh mì ngũ cốc nguyên hạt là lựa chọn tốt do có hàm lượng chất xơ cao hơn so với nhiều loại bánh mì khác. Những món ăn này cũng hỗ trợ kiểm soát cân nặng vì tăng cảm giác no.

Đậu nành luộc

Đậu nành luộc giàu protein, canxi, chất xơ, kali, magie, đồng, mangan. Thực phẩm này có lợi cho tim mạch, sức khỏe tổng thể nhờ hàm lượng chất béo không bão hòa đa, vitamin và khoáng chất cao, chất béo bão hòa thấp. Đậu nành cũng chứa các hợp chất giống như estrogen rất tốt cho phụ nữ. Lượng estrogen mất đi khi lão hóa dẫn đến loãng xương, tăng nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Bên cạnh duy trì chế độ dinh dưỡng khoa học, người có lượng cholesterol cao nên giữ tinh thần thoải mái, tập thể dục mỗi ngày. Đi bộ góp phần giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ, giảm cân, giữ xương chắc khỏe. Tập yoga hỗ trợ ổn định mức cholesterol, huyết áp và chỉ số khối cơ thể (BMI) phù hợp.

Lê Nguyễn (Theo Everyday Health)