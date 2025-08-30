Những món ăn giúp giải nhiệt khi chơi lễ

Rau củ, ngũ cốc, đậu, hạt và quả mọng cung cấp vitamin, chất điện giải tự nhiên, hỗ trợ cơ thể giải nhiệt khi đi chơi lễ.

Thời tiết nắng nóng, di chuyển nhiều, dùng rượu bia dễ khiến cơ thể mất nước, tăng nhiệt, gây mệt mỏi, đầy bụng, thậm chí kiệt sức. Các tình trạng này làm rối loạn cân bằng điện giải, giảm hiệu suất vận động, tăng nguy cơ say nắng, sốc nhiệt.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Trung tâm Dinh dưỡng Nutrihome, cho biết chế độ ăn cân đối với thực phẩm giàu nước, vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa giúp thanh lọc cơ thể, giảm căng thẳng do nắng nóng.

Rau củ giàu nước như dưa leo, cần tây, xà lách, bông cải xanh, dưa hấu cung cấp đến 90-95% nước, chất xơ, vitamin C, K và kali. Nhóm thực phẩm này có tác dụng bù nước, cân bằng điện giải, hỗ trợ tiêu hóa, giảm cảm giác nóng trong người, đầy bụng sau khi ăn uống nhiều đạm, dầu mỡ. Dưa hấu còn giàu chất chống oxy hóa lycopene giúp giảm stress nhiệt.

Trái cây có múi như cam, bưởi, quýt, chanh giàu vitamin C, axit citric và flavonoid có tác dụng giải khát, hỗ trợ chuyển hóa, giải độc gan đồng thời tăng sức đề kháng. Uống một ly nước cam hoặc ăn vài múi bưởi sau bữa tiệc nhiều rượu bia có thể giảm mệt mỏi, khát nước, cơ thể nhanh chóng lấy lại sự cân bằng.

Quả mọng như dâu tây, việt quất, nho, mâm xôi chứa polyphenol, anthocyanin, vitamin A, C, E cùng nhiều khoáng chất sắt, kẽm, magie. Chúng có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào, cung cấp lượng nước tự nhiên, làm dịu cơ thể dưới tác động của nhiệt độ cao. Quả mọng cũng giàu chất xơ, hỗ trợ hệ tiêu hóa trong những ngày ăn uống thất thường.

Trái cây có múi, quả mọng giàu nước, khoáng chất, điện giải tự nhiên có thể giải nhiệt trong cơ thể. Ảnh: Trọng Nghĩa

Quả bơ chứa omega-3, omega-6, vitamin A, E, K và kali, duy trì độ ẩm, bảo vệ tế bào khỏi tác động của nắng nóng, cung cấp năng lượng lành mạnh, giảm cảm giác đói.

Ngũ cốc và đậu như đậu xanh, hạt sen, đậu nành khi nấu thành cháo, chè hoặc sữa có tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, giải độc gan. Đây là nhóm thực phẩm dân gian thường được dùng để giải nhiệt mùa nóng, giảm khát, mát gan, ngủ ngon và phục hồi thể lực.

Bên cạnh thực phẩm giải nhiệt giàu nước, kết hợp bổ sung tinh chất từ blueberry (việt quất) và ginkgo biloba (bạch quả) cũng tăng cường máu lên não, cải thiện kết nối thần kinh, hạn chế các triệu chứng thường gặp khi vui chơi nhiều ngày như đau đầu hay mất ngủ. Bác sĩ Duy Tùng khuyến nghị người đi chơi lễ nên uống đủ 1,5-2 lít nước mỗi ngày, hạn chế rượu bia, nước ngọt có gas, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng. Thói quen này tránh mất nước, mệt mỏi mà còn duy trì sức khỏe, tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ.

Trọng Nghĩa