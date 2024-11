Những món ăn giúp cơ thể tăng cơ, dẻo dai

Cá béo, đậu phụ, trứng giàu protein giúp hình thành và tăng cường cơ bắp, các loại hạt, quả bơ có nhiều dưỡng chất hỗ trợ ngăn chứng teo cơ.

Quả bơ

Loại quả này giàu chất béo lành mạnh, protein, magiê, kali. Ngoài giúp hạ cholesterol xấu, tăng cholesterol tốt (HDL), các chất dinh dưỡng trong quả bơ còn hỗ trợ phục hồi cơ. Chúng cũng cung cấp axit folic tác động tích cực đến sự phát triển của cơ. Những người có thói quen ăn quả bơ mỗi ngày có thể giữ dáng, tăng cường sức khỏe đường ruột, giảm các triệu chứng cảm lạnh.

Cá béo

Cá ngừ, cá hồi, cá hồng giàu axit béo omega-3, có tác dụng giảm tình trạng mất cơ. Người tập thể dục thể thao dễ bị đau nhức cơ bắp. Bổ sung omega-3 góp phần giảm các triệu chứng khó chịu này. Đặc tính chống viêm của omega-3 cũng phòng ngừa tình trạng giảm sức mạnh cơ bắp khi hoạt động cường độ cao.

Sữa chua Hy Lạp

Món ăn này giàu protein, lợi khuẩn đường ruột là lựa chọn thích hợp cho người muốn tăng cơ, giảm mỡ. Những người ăn sữa chua Hy Lạp không béo sau khi tập thể dục thường có sức mạnh, độ dày cơ tốt hơn so với người dùng đồ ăn nhẹ không chứa protein. Tránh sữa chua có hàm lượng đường bổ sung cao vì dễ làm tăng nguy cơ béo phì, mắc bệnh tiểu đường.

Các loại hạt

Các loại hạt cung cấp chất béo, protein, carbohydrate lành mạnh, chất xơ, vitamin, khoáng chất hỗ trợ nhiều chức năng thiết yếu trong cơ thể. Cụ thể hạt bí ngô chứa nhiều chất béo không bão hòa đa, sắt, magiê, vitamin K, folate. Vitamin K có vai trò duy trì và phục hồi cơ bắp, sức khỏe của xương.

Trứng

Người đang tìm kiếm bữa ăn lành mạnh sau khi tập luyện có thể thêm trứng vào thực đơn dinh dưỡng. Thực phẩm này cung cấp protein dồi dào, choline, vitamin B, chất béo lành mạnh, hỗ trợ tăng cường cơ bắp. Protein giúp các tế bào cơ tái tạo và phục hồi.

Đậu phụ

Đậu phụ làm từ đậu nành là thực phẩm chính trong các căn bếp của người ăn chay, thuần chay. Món ăn này có đặc tính chống oxy hóa, hàm lượng protein cao. Protein từ đậu nành có lợi ích với sự phát triển cơ, tăng cường sức khỏe tim mạch. Đậu nành còn có thể cung cấp chất xơ prebiotic, probiotic (lợi khuẩn) và isoflavone tốt cho đường ruột, giúp tăng cường sức khỏe xương.

Ngoài thực phẩm tiêu thụ, tập luyện sức bền rất cần thiết để phát triển cơ bắp, ngăn chứng teo cơ, loãng xương. Cơ bắp khỏe mạnh hỗ trợ xương, giảm nguy cơ chấn thương, thúc đẩy cơ thể chuyển động linh hoạt. Nếu cơ thể có nhiều khối lượng cơ nạc giúp đốt cháy nhiều calo hơn mỗi ngày, ngay cả khi nghỉ ngơi. Ngủ đủ giấc cũng rất cần thiết cho quá trình phục hồi, phát triển cơ.

Lê Nguyễn (Theo Eat This, Not That)