Những lưu ý khi bổ sung collagen

Người dùng nên tìm sản phẩm có vitaminC, bắt đầu bổ sung từ 20 tuổi, uống vào khoảng thời gian thích hợp trong ngày để duy trì thành thói quen.

Theo Mindbodygreen, collagen tự nhiên của da giảm dần theo thời gian. Khi tuổi tác càng tăng, làn da trở nên kém săn chắc, nếp nhăn hình thành nhiều hơn. Vì vậy, bổ sung dưỡng chất này để tăng độ đàn hồi, hỗ trợ bảo vệ da.

Tìm loại có vitamin C

Vitamin C có nhiều lợi ích trong việc chăm sóc da. Vitamin C là một nhân tố chính trong tổng hợp collagen và elastin, mang lại cho làn da vẻ ngoài căng mọng và tươi trẻ. Vitamin C ổn định lượng collagen mà bạn đã có nhờ đặc tính chống oxy hóa , có thể giúp trung hòa tác hại của các gốc tự do, nguồn gốc chính của sự suy thoái collagen và tổn thương DNA.

Cơ thể bạn không thể tự tạo ra vitamin C, dưỡng chất có thể cung cấp qua thực phẩm hàng ngày. Đó là lý do tại sao các chuyên gia khuyên người tiêu dùng nên tìm một sản phẩm collagen chứa vitamin C, chất chống oxy hóa được bào chế sẵn để chúng có thể hoạt động cùng nhau.

Bổ sung vào thời điểm thích hợp trong ngày

Thực tế, có rất nhiều tuyên bố về thời điểm tốt để uống collagen, có thể là buổi sáng, buổi chiều hoặc ngay trước khi đi ngủ. Theo Mindbodygreen không có sự nhất trí khoa học về "thời điểm tốt nhất" để uống collagen. Bạn hãy coi collagen giống như một chất bổ sung, nên sử dụng khi thuận tiện. Điều quan trọng là tìm ra thời gian thích hợp trong ngày, bản thân có thể duy trì thành một thói quen bổ sung, tránh tình trạng quên sử dụng.

Collagen loại I và III có lợi cho da

Collagen đa dạng, có ít nhất 28 loại được tìm thấy trên cơ thể. Bạn nên tập trung vào loại I và III.

Loại I có nhiều nhất trong cơ thể, không chỉ ở da. Bạn sẽ tìm thấy ở khớp, xương, gân. Một nghiên cứu nhỏ cho thấy, khi mọi người dùng chất bổ sung đường uống có chứa chủ yếu là collagen loại I thủy phân, sau 60 ngày, các nếp nhăn trên khuôn mặt của họ trông mịn hơn, da có độ ẩm.

Collagen loại III có sự liên quan chặt chẽ với collagen loại I, nằm chủ yếu ở thành ruột bao tử, cơ và các mạch máu. Cả hai loại kết hợp với nhau tạo ra các chất bổ sung cho da, xương và cơ bắp. Hàm lượng collagen loại III trong da giảm dần theo tuổi tác, loại I cũng giảm nhưng ở mức độ nhẹ hơn. Loại III có thể là yếu tố chính gây lão hóa da.

Collagen có thể bổ sung từ 20 tuổi

Mức độ collagen suy giảm tự nhiên theo tuổi tác. Điều này bắt đầu ở độ tuổi 20 và tiếp tục giảm khoảng 1% mỗi năm. Mức độ suy giảm của mỗi người khác nhau, tùy thuộc vào di truyền. Tuy nhiên, hầu hết mọi người sẽ bắt đầu thấy sự suy giảm vào thời điểm 30 tuổi.

Cơ thể luôn cân bằng việc sản xuất và suy thoái collagen. Khi còn trẻ, cơ thể sản xuất nhiều collagen hơn mức phá vỡ. Thực phẩm bổ sung collagen sẽ không làm biến mất các đường nhăn sâu. Bạn có thể sử dụng collagen để cải thiện làn da theo những cách nhỏ. Tuy nhiên, điều này không hữu hiệu khi làn da trở nên quá chai sần, tổn thương.

Sử dụng trong giai đoạn mãn kinh

Nếu bạn không bổ sung collagen ở độ tuổi 20, điều đó không có nghĩa là quá muộn để bắt đầu sử dụng. Các nghiên cứu cho thấy làn da của phụ nữ mất khoảng 30% lượng collagen trong 5 năm đầu tiên của thời kỳ mãn kinh. Chị em sẽ thấy những thay đổi về tông màu da, kết cấu, sắc tố, biểu hiện như da xỉn màu, da chảy xệ, nếp nhăn, tóc mỏng, xuất hiện các đốm đồi mồi.

Uống bổ sung collagen trong thời gian này có thể giúp cung cấp các hoạt chất quan trọng để giúp cơ thể sản xuất collagen một cách tự nhiên.

Lê Nguyễn