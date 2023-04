Những lưu ý khi ăn thịt bò

Hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, kết hợp với các nguồn chất đạm lành mạnh là những cách ăn thịt bò mang lại nhiều lợi ích.

Kiểm soát liều lượng

Theo Quỹ Nghiên cứu Ung thư Thế giới, mỗi người không nên ăn quá ba phần thịt bò mỗi tuần (khoảng 510 g). Thực phẩm này là một nguồn protein, vitamin và khoáng chất tốt trong chế độ ăn uống. Tuy nhiên, việc ăn quá nhiều thịt bò có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa và mức cholesterol trong máu.

Hạn chết thịt bò chế biến sẵn

Ăn nhiều thịt chế biến sẵn như thịt xông khói và thịt nguội có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư dạ dày và đại trực tràng. Các loại thịt đỏ đã qua chế biến cũng có hàm lượng natri và chất bảo quản cao hơn.

Theo Hiệp hội Tim mạch Mỹ, một người nên ăn tối đa 2.300 mg natri mỗi ngày. Mặc dù gia vị có thể làm cho thức ăn ngon hơn nhưng quá nhiều có thể dẫn đến các vấn đề về thận, tăng cân và huyết áp cao.

Chế độ ăn lành mạnh nên dựa trên thực vật bao gồm nhiều trái cây, rau, ngũ cốc, các loại đậu và hạt sẽ tốt cho sức khoẻ. Chế độ ăn Địa Trung Hải, bao gồm cá và các loại thịt trắng khác cũng được chứng minh có nhiều lợi ích. Những người không ăn thịt đỏ (hoặc hạn chế) thường tiêu thụ ít calo, ít chất béo hơn và có nguy cơ mắc bệnh tim thấp hơn.

Thịt bò có nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khoẻ. Ảnh: Freepik

Tránh cách chế biến có nguy cơ ung thư

Làm nóng thịt ở nhiệt độ cao có thể dẫn đến việc sản xuất các hợp chất gây ung thư. Khi nướng thịt trên than ở nhiệt độ 500-600 độ C, những giọt mỡ chảy xuống than hồng hình thành các phân tử hydrocarbon thơm đa vòng (PAH), là những chất gây ung thư. Trong lò, ở nhiệt độ 80-100 độ C, chất creatin trong thịt sẽ trở thành amin thơm dị vòng. Chất này khi vào tới gan sẽ biến thành chất độc, tạo ra nguy cơ gây bệnh.

Để giảm thiểu rủi ro, mỗi người ưu tiên thực phẩm tươi, tránh nấu lâu và không ăn những miếng thịt bị cháy.

Ăn kết hợp với các loại protein khác

Kết hợp thịt bò xay với đậu lăng, hoặc thịt gà... giúp cân bằng lượng calo, chất béo. Một chế độ ăn uống cân bằng lành mạnh bao gồm protein từ thịt, cá và trứng hoặc các nguồn như đậu.

Các loại thịt nạc như thịt gà và cá có liên quan đến nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính thấp hơn vì những loại protein này có ít axit béo bão hòa và cholesterol. Nhiều loại cá có thể góp phần ngăn ngừa bệnh tim vì giàu axit béo omega-3.

Tiêu thụ thường xuyên axit béo omega-3 có thể giúp giảm mức chất béo trung tính trong máu. Theo các nghiên cứu, những người ăn cá hai lần một tuần hoặc bổ sung dầu cá có nguy cơ mắc bệnh tim, mức cholesterol thấp hơn.

Omega-3 được coi là chất kích thích giúp bộ não khỏe mạnh. Các đặc tính chống viêm có trong dầu cá có thể giúp thúc đẩy chức năng não

Chọn thịt bò ăn cỏ

Các nghiên cứu cho thấy thịt bò ăn cỏ tốt cho sức khỏe hơn thịt bò nuôi theo cách thông thường vì nó chứa nhiều omega-3, ít mỡ, một số loại vitamin nhất định.

Lê Nguyễn (Theo Eat this, Not that, WebMD)