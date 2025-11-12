Những loại thực phẩm có nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella

Thịt chế biến hoặc bảo quản không đúng cách, trứng sống, sữa chưa tiệt trùng có nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella.

ThS.BS Nguyễn Thị Phương, khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết salmonella là vi khuẩn độc lực cao, gây viêm đường ruột, nhiễm trùng huyết, có thể dẫn đến tử vong. Triệu chứng nhiễm khuẩn salmonella thường khởi phát sau 6-72 giờ, thường gặp như tiêu chảy, đau quặn bụng, sốt, buồn nôn, nôn mửa... Ở người khỏe mạnh, bệnh thường tự khỏi sau vài ngày. Song với người già, trẻ nhỏ, phụ nữ có thai hoặc người có hệ miễn dịch yếu, nhiễm khuẩn salmonella có thể dẫn đến nhiễm khuẩn huyết.

Bác sĩ Phương lưu ý những thực phẩm dễ nhiễm vi khuẩn này khi không đảm bảo vệ sinh chế biến, ăn uống.

Thịt gia cầm, trứng lòng đào, sốt mayonnaise

Ăn thịt gia cầm nấu chưa chín, trứng sống hoặc các món chế biến chưa chín kỹ như trứng lòng đào hoặc các sản phẩm của trứng chưa chín, sốt mayonnaise tự làm... tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bởi chúng có nguy cơ nhiễm khuẩn salmonella cao.

Thịt bò, lợn sấy khô, hun khói

Thịt bò, lợn (xúc xích, pate, thịt nguội...) chế biến, bảo quản ở nhiệt độ không phù hợp có thể bị vi khuẩn tấn công. Salmonella có thể tồn tại ngay cả trong sản phẩm đã được sấy khô hoặc hun khói nếu quy trình xử lý không đạt chuẩn.

Các sản phẩm chế biến từ thịt đỏ ở nhiệt độ không phù hợp có thể chứa nhiều loại vi khuẩn. Ảnh minh họa: Hằng Trần

Rau sống, trái cây tươi

Rau củ và trái cây tươi cũng có thể bị nhiễm salmonella từ phân bón hữu cơ hoặc nước tưới bị ô nhiễm. Rau xà lách, rau thơm, giá đỗ, cà chua... không được rửa kỹ bằng nước sạch hoặc tiếp xúc với thớt, dao cắt thịt sống sẽ dễ bị lây nhiễm chéo.

Sữa và các sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng

Sữa tươi chưa qua tiệt trùng có thể chứa vi khuẩn salmonella, listeria hoặc e. coli. Uống sữa, sản phẩm từ sữa chưa tiệt trùng có nguy cơ mắc bệnh, nhất là trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi.

Thực phẩm chế biến sẵn

Các món ăn được nấu sẵn, bảo quản ở nhiệt độ phòng nhiều giờ như cơm hộp, gà rán, nem chua, bánh mì kẹp thịt... là môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển. Sử dụng nguồn nước nhiễm khuẩn, nhiễm chéo từ dao, thớt, dụng cụ, tay người bán cắt thịt sống là con đường phổ biến, theo bác sĩ Phương.

Người tiêu dùng nên ưu tiên mua thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn vệ sinh. Chú ý rửa sạch tay bằng xà phòng trước khi chế biến, tách biệt thực phẩm sống - chín, vệ sinh dao thớt và dụng cụ chế biến thường xuyên.

Thanh Ba