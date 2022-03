Những loại rau tăng sức đề kháng cho người ung thư

Bông cải xanh, cải bó xôi, khoai lang, ớt chuông đỏ, nấm giúp tăng sức đề kháng, có lợi cho người bị suy giảm miễn dịch như bệnh nhân ung thư.

Hệ miễn dịch của con người bao gồm các cơ quan, mô, tế bào và protein có chức năng bảo vệ cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh từ môi trường bên ngoài. Người mắc bệnh ung thư có hệ miễn dịch suy yếu nên rất dễ bị virus, vi khuẩn hoặc những mầm bệnh khác tấn công, gây nhiễm trùng hoặc các bệnh lý khác. Theo nhiều nghiên cứu, một số loại rau nhất định có thể hỗ trợ tăng cường phản ứng miễn dịch, từ đó nâng cao sức khỏe tổng thể cho bệnh nhân ung thư.

Bông cải xanh

Bông cải xanh là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào. Các nghiên cứu chỉ ra rằng, vitamin C thúc đẩy quá trình sản xuất tế bào bạch cầu (tế bào lympho và thực bào) giúp bảo vệ cơ thể chống lại tình trạng nhiễm trùng. Loại vitamin này cũng góp phần giúp tế bào bạch cầu hoạt động hiệu quả hơn, bảo vệ chúng khỏi các phân tử gây hại, chẳng hạn như gốc tự do.

Bông cải xanh còn chứa nhiều chất chống oxy hóa mạnh như lutein và sulforaphan, các loại vitamin và khoáng chất khác như vitamin A, E, magiê, phốt pho, kẽm, sắt... có lợi cho sức khỏe. Cách chế biến tốt nhất để giữ lại các dưỡng chất trong bông cải xanh là hấp.

Bông cải xanh chứa nhiều thành phần dinh dưỡng tốt cho hệ miễn dịch. Ảnh: Unsplash

Khoai lang

Khoai lang là nguồn cung cấp beta carotene dồi dào, một hợp chất có khả năng chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể. Vitamin A là chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì hệ miễn dịch khỏe mạnh. Loại vitamin này cũng hỗ trợ củng cố sức khỏe của niêm mạc, nhất là niêm mạc đường tiêu hóa, nơi thường xuyên tiếp xúc với nhiều mầm bệnh tiểm ẩn. Đường tiêu hóa khỏe mạnh sẽ góp phần xây dựng hệ miễn dịch khỏe mạnh.

Cải bó xôi

Cải bó xôi tăng cường hệ miễn dịch nhờ thành phần chứa nhiều chất chống ôxy hóa và dưỡng chất thiết yếu như flavonoid, carotenoid, vitamin C và vitamin E. Các chuyên gia khuyến nghị, cải bó xôi nên được chế biến càng ít càng tốt để giữ lại lượng chất dinh dưỡng bên trong. Bệnh nhân ung thư có thể nấu sơ cải bó xôi để giúp cơ thể hấp thụ vitamin A và cho phép quá trình giải phóng các chất dinh dưỡng khác từ axit oxalic được dễ hơn.

Ớt chuông

Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, một quả ớt chuông đỏ (127 mg) chứa lượng vitamin C cao gấp ba lần một quả cam (45 mg) trồng ở Florida (Mỹ). Ớt chuông phù hợp với những bệnh nhân đang cần kiêng lượng đường có trong trái cây. Ớt chuông đỏ còn chứa nhiều beta carotene.

Theo một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Dinh dưỡng dự phòng và Khoa học thực phẩm năm 2012, phương pháp xào có thể giúp giữ lại chất dinh dưỡng trong ớt chuông đỏ nhiều hơn hấp hoặc luộc.

Nấm

Nấm chứa nhiều selen và các loại vitamin nhóm B như vitamin B2 (riboflavin) và vitamin B3 (niacin). Các hợp chất này cần thiết cho hoạt động tối ưu của hệ miễn dịch. Nấm cũng có nhiều polysaccharide, các phân tử có cấu tạo giống đường, giúp tăng cường chức năng của hệ miễn dịch. Có nhiều cách chế biến nấm khác nhau mà bệnh nhân ung thư có thể lựa chọn như áp chảo, nướng, nấu súp, bổ sung vào các món khai vị...

Phương Quỳnh (Theo Medicalnewstoday, Healthline)