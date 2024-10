Những loại rau củ nên ăn thường xuyên

Các loại rau lá xanh, ớt chuông, đậu Hà Lan cung cấp vitamin, khoáng chất như kali góp phần cân bằng huyết áp, bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Cải xoong

Loại cải này giàu vitamin A, C và K, chất xơ, các chất chống oxy hóa. Nó cũng chứa một lượng nhỏ folate, axit pantothenic, magie, phốt pho, kali, natri, đồng. Các chất chống oxy hóa góp phần bảo vệ tế bào khỏi bị tổn thương do các gốc tự do gây hại - yếu tố dẫn đến stress oxy hóa. Ăn nhiều rau cải xoong giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư.

Măng tây

Măng tây bổ sung folate, vitamin A, B, K, tốt cho người huyết áp cao. Thực phẩm này góp phần kiểm soát cân nặng, tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm mức cholesterol. Vitamin này K rất quan trọng với quá trình đông máu. Măng tây cũng hỗ trợ cơ thể hấp thụ canxi nhằm giúp xương chắc khỏe. Chế biến măng tây bằng cách luộc hoặc xào chín, không nấu quá lâu vì có thể làm giảm chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe.

Rau chân vịt

Vitamin C, A và K, canxi, mangan trong rau chân vịt có tác dụng chống oxy hóa mạnh, giúp khống chế được các tế bào ác tính trong cơ thể, làm giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Vitamin K, canxi tốt cho xương và răng. Thêm rau này vào chế độ ăn hàng ngày bằng cách trộn vào sinh tố, làm thịt hầm, trứng bác.

Cải xoăn

Loại rau này chứa nhiều beta-carotene, vitamin C, K, góp phần cải thiện sức khỏe xương. Với hàm lượng thấp calo, giàu chất xơ và chứa nhiều chứa protein, cải xoăn hỗ trợ giảm cân. Rau còn chứa nhiều axit omega-3 tốt cho tim mạch. Bạn có thể sử dụng thực phẩm này trong các món cuốn, salad, nước ép, sinh tố.

Đậu Hà Lan

100 g đậu Hà Lan có 7,2 g chất xơ, góp phần tăng cảm giác no, tốt cho tiêu hóa, giảm mức cholesterol. Đậu hà lan có nguồn chất xơ dồi dào, góp phần làm chậm quá trình hấp thu đường, chất béo, tăng tiết insulin, ổn định đường huyết.

Ớt chuông đỏ

Ớt chuông cung cấp vitamin A, B, C, E tốt cho mắt. Một số loại hợp chất chống oxy hóa trong ớt chuông đỏ có tác dụng chống lại các gốc tự do. Vitamin E có vai trò quan trọng trong việc giữ cho làn da và mái tóc khỏe.

Bông cải xanh

Bông cải xanh cung cấp nhiều vitamin C, K, chất xơ, chất chống oxy hóa, góp phần giúp đường ruột khỏe mạnh và tăng cường chức năng của hệ tiêu hóa. Nhiều chất dinh dưỡng trong loại rau này hỗ trợ xương khỏe mạnh, có thể ngăn ngừa các rối loạn liên quan đến xương. Gia đình có thể xào bông cải xanh, cho vào sinh tố cùng trái cây.

Lê Nguyễn (Theo WebMD)