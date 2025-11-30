Những loại quả nên ăn hàng ngày để gan khỏe

Bưởi

Bưởi giàu những chất chống oxy hóa như naringenin, naringin có khả năng giảm viêm và bảo vệ tế bào gan. Chúng cũng giúp giảm tích tụ mỡ trong trường hợp bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Tuy nhiên, bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc. Người mắc bệnh lý nên tham khảo ý kiến ​​bác sĩ trước khi thêm bưởi vào chế độ ăn hàng ngày.