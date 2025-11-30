Những loại quả nên ăn hàng ngày để gan khỏe

Táo
Pectin là một loại chất xơ hòa tan trong táo giúp liên kết chất thải trao đổi chất và kim loại nặng trong ruột, giảm tải giải độc cho gan. Loại quả này rất giàu chất chống oxy hóa như quercetin và axit chlorogenic đều có tác dụng giảm stress oxy hóa.
Đu đủ
Đu đủ chứa một loại enzyme papain có tác dụng tiêu hóa protein và giảm áp lực lên gan. Hàm lượng vitamin C và flavonoid trong đu đủ cũng có liên quan đến giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ.
Bưởi
Bưởi giàu những chất chống oxy hóa như naringenin, naringin có khả năng giảm viêm và bảo vệ tế bào gan. Chúng cũng giúp giảm tích tụ mỡ trong trường hợp bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD). Tuy nhiên, bưởi có thể tương tác với một số loại thuốc. Người mắc bệnh lý nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi thêm bưởi vào chế độ ăn hàng ngày.
Chanh
Uống nước chanh ấm ngay khi thức dậy vào buổi sáng có thể kích thích bài tiết mật cần thiết cho quá trình phân hủy chất béo và đào thải độc tố. Vitamin C trong chanh hỗ trợ hoạt động chống oxy hóa, giảm viêm gan.
Dưa hấu
Với hơn 90% nước, dưa hấu cung cấp nước cho cơ thể, còn hàm lượng lycopene có thể giảm stress oxy hóa. Lycopene cũng làm giảm viêm ở cả gan và thận.
Quả mọng
Quả việt quất, mâm xôi chứa nhiều anthocyanin và polyphenol. Đây đều là những hợp chất có tác dụng bảo vệ mô gan khỏi stress oxy hóa, làm chậm quá trình viêm. Chất xơ trong thực phẩm cũng giúp điều hòa tiêu hóa, giảm gánh nặng cho gan, hỗ trợ quá trình giải độc thuận lợi.
Lê Nguyễn (Theo Times of India)
Ảnh: Bùi Thủy, AI