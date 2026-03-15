Những loại quả hỗ trợ tăng testosterone cho nam giới

Lựu, các loại quả mọng, dưa hấu, chuối cung cấp các chất dinh dưỡng như kẽm, magiê cùng hợp chất chống oxy hóa hỗ trợ sản sinh hormone testosterone.

Những loại trái cây này không phải là phương pháp điều trị cho nam giới bị testosterone thấp. Song chúng có thể hỗ trợ sức khỏe nội tiết tố nam khi kết hợp chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục, ngủ đủ giấc và giảm căng thẳng.

Quả lựu



Lựu rất giàu chất chống oxy hóa. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy có thể các chất này bảo vệ các tế bào leydig sản sinh testosterone khỏi bị tổn thương bởi các gốc tự do. Bằng cách giảm căng thẳng oxy hóa, chúng giúp các tế bào leydig chuyển hóa cholesterol thành testosterone hiệu quả hơn.

Lựu chứa một chất chống oxy hóa đặc biệt gọi là punicalagin, có khả năng chống lại căng thẳng oxy hóa và làm giảm tình trạng viêm vốn có thể gây suy giảm sản sinh testosterone. Tình trạng này bao gồm viêm do béo phì và chế độ ăn giàu chất béo bão hòa.

Quả mọng

Các loại quả mọng có thể tăng testosterone chủ yếu nhờ hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Quan trọng nhất trong số đó là một nhóm sắc tố thực vật gọi là flavonoid có đặc tính chống oxy hóa và chống viêm mạnh.

Anh đào và các loại quả mọng chứa anthocyanin - flavonoid tạo màu đỏ, xanh lam hoặc tím cho quả. Hợp chất này giúp giảm tổn thương oxy hóa ở tế bào leydig, hỗ trợ chức năng tinh hoàn và góp phần hạn chế suy giảm testosterone ở nam giới lớn tuổi.

Nam giới nên bổ sung các loại quả mọng và trái cây họ cam quýt.

Chuối

Chuối hỗ trợ sản xuất testosterone bằng cách cung cấp các khoáng chất và vitamin cho chức năng nội tiết tố khỏe mạnh. Quan trọng nhất trong đó là magiê, kali và vitamin B6 (pyridoxine), tất cả đều hỗ trợ quá trình tổng hợp steroid (chuyển đổi cholesterol thành testosterone).

Một quả chuối cỡ trung bình chứa khoảng 32 mg magiê, tức khoảng 8% lượng khuyến nghị hàng ngày theoViện Y tế Quốc gia Mỹ. Chuối cũng là một trong những nguồn giàu kali và vitamin B6 nhất, cung cấp khoảng 12% và 25% lượng khuyến nghị hàng ngày.

Quả nhiệt đới

Các loại quả nhiệt đới như xoài, đu đủ, ổi và lê rất giàu các hợp chất thực vật được gọi là saponin - chất tạo nên độ dính và vị đắng cho vỏ, hạt và lá. Saponin cũng được tìm thấy trong các loại thảo dược tăng cường testosterone khác, có thể hỗ trợ sản sinh hormone nam bằng cách kích thích giải phóng hormone luteinizing (LH). Đây là hormone báo hiệu cho tinh hoàn sản xuất testosterone.

Nam giới nên ăn nguyên quả tươi vì nồng độ saponin cao nhất ở vỏ và hạt hơn là ở phần thịt quả. Xoài, đu đủ, ổi và lê cũng rất giàu magiê.

Dưa hấu

Dưa hấu chứa các sắc tố thực vật được gọi là carotenoid, chất tạo nên màu vàng, cam hoặc đỏ cho một số thực phẩm. Giống như flavonoid, carotenoid là chất chống oxy hóa mạnh, đặc biệt là loại được tìm thấy trong dưa hấu gọi là lycopene.

Các nghiên cứu cho thấy lycopene có thể làm giảm căng thẳng oxy hóa trên tế bào leydig và cũng cải thiện lưu lượng máu đến tinh hoàn nhờ tác dụng chống viêm mạnh mẽ. Một số nghiên cứu trên động vật thậm chí cho thấy nó có thể cải thiện khả năng sinh sản ở nam giới bị giãn tĩnh mạch tinh hoàn.

Hạt dưa hấu cũng là một nguồn kẽm tốt. Kẽm thúc đẩy quá trình tổng hợp steroid và hỗ trợ ức chế một loại enzyme gọi là aromatase làm chuyển đổi testosterone thành estrogen. Bằng cách ngăn chặn sự chuyển đổi này, nồng độ testosterone trong máu có thể tăng lên.

Quả bơ

Quả bơ cung cấp axit béo không bão hòa đơn (MUFA). Loại axit béo này rất quan trọng với sức khỏe nội tiết tố vì tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào quá trình tổng hợp cholesterol mà cơ thể chuyển hóa thành testosterone.

Bơ cũng chứa một khoáng chất vi lượng gọi là boron, có trong táo, nho và đào. Một quả bơ cỡ trung bình chứa khoảng 1 mg boron. Một số nghiên cứu cho thấy bổ sung 6 mg boron mỗi ngày có thể tăng testosterone ở nam giới lên 24% trong một tuần.

Quả họ cam quýt

Quả họ cam quýt như cam và bưởi rất giàu vitamin C (axit ascorbic). Ngoài việc là một chất chống oxy hóa mạnh mẽ, vitamin C còn có khả năng ức chế enzyme aromatase ở liều lượng cao hơn, góp phần ngăn chặn sự chuyển đổi testosterone thành estrogen.

Việc bổ sung vitamin C thường có hiệu quả hơn ở nam giới lớn tuổi. Nam giới dưới 40 tuổi sử dụng quá nhiều vitamin C có thể gây ra tác dụng ngược lại, làm giảm nồng độ LH cùng tổng nồng độ testosterone. Các loại quả họ cam quýt cũng giàu kali và cung cấp khoảng 0,37 mg boron trên mỗi quả cam cỡ trung bình.

Cà chua

Cà chua hỗ trợ tăng nồng độ testosterone chủ yếu do hàm lượng lycopene cao. Cà chua tươi chứa ít lycopene hơn dưa hấu hoặc ổi tươi, nhưng cà chua nấu chín hoặc các sản phẩm chế biến như tương cà chua cung cấp liều lượng cao nhất.

Cà chua cũng rất giàu một loại flavonoid gọi là quercetin, có thể giúp tăng testosterone bằng cách kích hoạt các enzyme tham gia vào cả quá trình vận chuyển cholesterol đến tế bào leydig và chuyển đổi cholesterol thành testosterone.

Anh Ngọc (Theo Verywell Health)