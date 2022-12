Những đồ uống giúp hạ huyết áp

Sữa ít béo, trái cây có múi, trà dâm bụt chứa khoáng chất, vitamin, giữ cho trái tim khỏe mạnh, giảm nguy cơ huyết áp cao.

Kế hoạch tập thể dục thường xuyên, ăn uống thông minh có thể giúp kiểm soát chứng tăng huyết áp. Người cao huyết áp nên loại bỏ thực phẩm có hàm lượng natri cao như thịt nguội, súp đóng hộp chứa nhiều natri và pizza đông lạnh. Bởi lẽ chất béo không lành mạnh, đường bổ sung có thể tăng thêm vòng eo, huyết áp.

Nhiều nghiên cứu cho thấy, ăn nhiều trái cây, rau củ tươi cộng với protein nạc có thể giúp ngăn ngừa và kiểm soát huyết áp cao. Đó là lý do nhiều người đã chuyển sang chế độ ăn kiêng DASH (phương pháp ăn kiêng để ngăn chặn tăng huyết áp) dựa trên thực vật. Đây là kế hoạch ăn uống được chứng minh trong các thử nghiệm lâm sàng giúp giảm huyết áp, mức cholesterol LDL ("xấu").

Người bệnh có thể thêm các đồ uống dưới đây vào thực đơn, kết hợp với một chương trình tập thể dục để góp phần kiểm soát huyết áp, bảo vệ trái tim.

Sữa ít béo hoặc không béo, ít đường

Sữa ít béo, tách béo chứa nhiều phốt pho, kali và canxi - 3 chất dinh dưỡng liên quan đến huyết áp khỏe mạnh. Công dụng của sữa ít đường là cung cấp chất đạm, chất béo thực vật cần thiết cho cơ thể, đồng thời không gây tăng đường huyết.

Người cao huyết áp nên chọn sữa chua lên men. Đồ uống này có canxi và kali, loại chất khoáng có tác dụng tích cực trong việc ổn định huyết áp. Đậu nành có tác dụng tích cực cho người bị tăng huyết áp. Khi uống sữa đậu nành hàng ngày sẽ giúp giảm nồng độ cholesterol trong máu, đồng thời tăng lượng cholesterol có lợi cho cơ thể.

Nước ép lựu

Nước ép lựu giàu kali, chất dinh dưỡng tốt cho tim mạch. Đồ uống có hoạt tính chống oxy hóa gấp nhiều lần so với trà xanh hoặc rượu vang đỏ. Một đánh giá cho thấy, uống nước lựu mỗi ngày trong một tháng giúp giảm huyết áp tạm thời.

Trà dâm bụt

Uống trà dâm bụt có thể giúp hạ huyết áp. Những người tham gia nghiên cứu uống 2 tách trà dâm bụt mỗi sáng trong một tháng. Kết quả là huyết áp giảm đáng kể so với nhóm đối chứng không uống trà. Cả hai nhóm đều được tư vấn về lối sống giảm huyết áp, thay đổi chế độ ăn uống.

Trà dâm bụt có chứa anthocyanin, các chất chống oxy hóa khác. Trong một bài đánh giá công bố trên tạp chí Frontiers in Pharmacology, các nhà nghiên cứu giải thích rằng anthocyanin, các chất chống oxy hóa khác có thể giúp mạch máu chống lại tổn thương khiến chúng bị thu hẹp.

Nước cam, quýt, chanh

Trái cây có múi tốt cho khả năng miễn dịch, có tác dụng hạ huyết áp. Chúng chứa nhiều khoáng chất, vitamin, hợp chất khác nhau giúp giữ cho trái tim khỏe mạnh, giảm nguy cơ huyết áp cao. Một nghiên cứu được thực hiện trên phụ nữ Nhật Bản cho thấy uống nước chanh hàng ngày kết hợp với đi bộ giúp giảm huyết áp tâm thu.

Trong một thử nghiệm lâm sàng, những người trưởng thành bị tiền tăng huyết áp hoặc tăng huyết áp tham gia uống 500 mL nước cam (khoảng 2 cốc mỗi ngày) giảm huyết áp trung bình 6,35 mmHg. Các nhà nghiên cứu cho rằng tác dụng hạ huyết áp một phần là do hàm lượng hesperidin trong nước ép.

Bên cạnh dung nạp những đồ uống tốt cho sức khỏe, mỗi người nên tránh uống rượu, bia. Uống một chút rượu vang có thể tốt cho tim nhưng uống quá nhiều trong thời gian dài có thể khiến huyết áp tăng cao. Các chuyên gia cho biết bất kỳ loại rượu nào cũng có thể làm tăng huyết áp.

Lê Nguyễn (Theo Eating Well, Very Well Health)