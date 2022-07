Những bộ phận dễ bị ung thư vú di căn

Ung thư vú thường thường lây lan đến các hệ thống hạch bạch huyết, sau đó di căn đến các vùng xa hơn như xương, phổi, gan và não.

Ung thư vú ngoài phát triển gây hại cho tuyến vú còn xâm lấn đến các bộ phận khác trên cơ thể. Thông thường, điểm dừng đầu tiên là các hạch bạch huyết. Khi tiến triển, ung thư vú có thể di căn đến các bộ phận xa hơn như xương, phổi, gan và não. Các khu vực mà ung thư vú di căn và mức độ lan rộng rất quan trọng vì là nguyên nhân gây ra hầu hết các trường hợp tử vong.

Ung thư vú di căn thường ở giai đoạn nặng nhất. Ung thư vú di căn có thể xảy ra vài tháng, vài năm, thậm chí nhiều thập kỷ sau khi khối u ban đầu được phát hiện và điều trị. Lý do là một số tế bào ung thư có thể tồn tại và nằm im, chờ cơ hội để phát triển, sự tái phát có thể là cục bộ (tại vị trí khối u ban đầu) hoặc ở các khu vực khác trên cơ thể.

Theo Very Well Health, các nghiên cứu đã xem xét vị trí di căn phổ biến nhất của ung thư vú giai đoạn đầu. Tần số di căn đến các bộ phận được sắp xếp theo thứ tự, bao gồm di căn xương (41%), phổi (22%), gan (7,3%), não bộ (7,3%).

Ung thư vú di căn não gây ra các triệu chứng đau đầu. Ảnh: Freepik

Di căn hạch bạch huyết

Ung thư vú dương tính với hạch bạch huyết có thể ở giai đoạn II, III hoặc IV. Khi ung thư vú đến các hạch bạch huyết đồng nghĩa với việc sẽ hoạt động để lan đến các bộ phận xa hơn. Do vậy, không phải tất cả sự lây lan của ung thư vú đến các hạch bạch huyết đều là di căn, trong một số trường hợp ung thư vú xác định dương tính hạch bạch huyết chỉ là tiền đề cho việc di căn ung thư vú đến bộ phận khác.

Di căn xương

Ung thư vú di căn nhiều nhất đến xương, theo Very Well Health, 70% ung thư vú di căn xa đến xương. Những bộ phận thường bị ảnh hưởng nhất bao gồm xương sống, xương sườn, xương chậu, xương dài của cánh tay và chân. Tiên lượng ung thư vú di căn xương khá tốt so với ung thư vú di căn đến một số bộ phận khác trên cơ thể. Mặc dù di căn xương có thể gây đau nhưng không phải ai cũng gặp phải triệu chứng rõ rệt. Một số người không biết rằng họ bị di căn xương cho đến khi họ bị gãy xương do chấn thương nhẹ. Gãy xương qua một phần xương bị suy yếu do di căn ung thư được gọi là gãy xương bệnh lý.

Di căn gan

Ung thư vú di căn đến gan cũng rất phổ biến và việc điều trị khá phức tạp. Di căn gan cũng có thể không biểu hiện triệu chứng. Nếu các triệu chứng xuất hiện, chúng có thể bao gồm đau bụng, buồn nôn, ngứa, vàng da. Đôi khi, di căn gan được nghi ngờ dựa trên các xét nghiệm chức năng gan bất thường. Di căn gan thường được phát hiện trên các xét nghiệm như chụp cắt lớp phát xạ positron (PET).

Di căn phổi

Máu đi qua phổi và đây là lý do phổi cũng là vị trí phổ biến của di căn ung thư vú. Triệu chứng phổ biến nhất của di căn phổi là khó thở ở mức độ nhẹ. Các triệu chứng khác có thể bao gồm ho dai dẳng, đau khi thở.

Ngoài việc di căn đến phổi, ung thư vú di căn thường gây ra tràn dịch màng phổi do sự tích tụ chất lỏng trong không gian giữa các màng lót phổi. Tràn dịch màng phổi không chỉ xảy ra khi ung thư vú di căn đến phổi mà còn lan đến các hạch bạch huyết ở khu vực giữa phổi.

Di căn não

Ung thư vú di căn đến não ở khoảng 10-15% những người bị ung thư vú di căn. Di căn não phổ biến hơn ở phụ nữ có khối u dương tính với HER2 và ung thư vú 3 âm tính. Các triệu chứng của di căn não thường bao gồm nhức đầu, thay đổi hình ảnh, chóng mặt, động kinh. Các triệu chứng không phổ biến khác là yếu một bên cơ thể, gặp vấn đề trong việc phối hợp, thay đổi tính cách...

Ngoài ra, ung thư vú còn có thể di căn đến tủy xương, vú đối diện, buồng trứng, tuyến thượng thận, tuyến tụy thậm chí da và mô mềm. Tuy nhiên những bộ phận này ít phổ biến và hiếm khi xảy ra.

Anh Chi

(Theo Very Well Health)