Những bí mật về nấc cụt

Một người bị nấc cụt kéo dài suốt 68 năm, trẻ em hay nấc cụt hơn người lớn, động vật cũng bị nấc cụt là những bí mật thú vị về nấc cụt.

Nấc cụt là sự co thắt không tự chủ của cơ hoành - cơ ngăn cách ngực với bụng và đóng một vai trò quan trọng trong việc thở. Theo Healthline, về cơ bản nấc cụt là một phản xạ, nó có thể xuất phát từ một bữa quá nó, sử dụng đồ uống có ga, có cồn... Một số trường hợp nấc cụt có thể là dấu hiệu của tình trạng bệnh lý tiềm ẩn. Đa số mọi người khi bị nấc cụt, cơn nấc chỉ kéo dài vài phút và tự khỏi. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy kích động, căng thẳng, thay đổi cảm xúc đột ngột cũng gây ra cơn nấc cụt.

Trong cuộc sống, hầu như ai cũng trải qua cơn nấc cụt nhưng ít người tìm hiểu kỹ về phản xạ này. Theo các chuyên gia, nấc cụt có nhiều "bí mật" đáng ngạc nhiên mà có thể nhiều người chưa biết.

Chữ nấc cụt - singultus, bắt nguồn từ chữ "singult" trong tiếng Latinh có nghĩa là lấy lại hơi thở trong khi thổn thức. Ngoài các lý do như ăn quá nhanh, thay đổi nhiệt độ, nấc cụt có thể xảy ra do cảm xúc dâng cao như phấn khích hoặc căng thẳng, hút thuốc lá hoặc thậm chí thay đổi đột ngột. Tóm lại, các hoạt động làm giãn nở dạ dày và kích thích cơ hoành đều có thể gây ra chứng nấc cụt do nuốt quá nhiều không khí.

Nấc mạn tính có thể là dấu hiệu của bệnh

Đối với hầu hết mọi người, nấc cụt kéo dài không quá vài phút và chỉ gây ra khó chịu ở thời điểm nhất định. Tuy nhiên, có những trường hợp nấc cụt kéo dài cả ngày, hàng tuần và thậm chí hàng năm. Trong những trường hợp gọi là nấc cụt mạn tính và có thể cảnh báo một vấn đề sức khỏe như viêm tụy, mang thai, kích thích bàng quang, ung thư gan hoặc viêm gan. Ngoài ra, nấc cụt kéo dài còn là dấu hiệu của bệnh viêm phổi, bệnh đường ruột hoặc nghiện rượu.

Thuốc có thể làm giảm nấc cụt

Một người khi bị nấc cụt thường áp dụng các giải pháp "cắt cơn" nấc tự nhiên như nín thở vài nhịp, uống nước, thở ra bằng tai... thế nhưng thực tế nấc cụt có một số loại thuốc giúp đối với với chứng nấc cụt.

Theo một đánh giá của Trường Cao đẳng Bác sĩ Gia đình (Canada), thuốc chống loạn thần thường được kê đơn để điều trị nấc cụt. Chúng bao gồm chlorpromazine (thuốc được FDA chấp thuận cho chứng nấc cụt) và haloperidol.

Nấc cụt kéo dài có thể là dấu hiệu bệnh lý. Ảnh: Freepik

Có người nấc cụt 68 năm liên tục

Theo BBC, ông Charles Osborne, người gốc Iowa (Mỹ) đã nấc cụt suốt 68 năm. Ông bị nấc cụt khi đang cố gắng cân một con lợn, cơn nấc bắt đầu từ năm 1922 và kết thúc vào 1960, khi ông 96 tuổi, một năm trước khi ông qua đời. Theo báo cáo, có thời điểm ông Charles Osborne bị nấc lên đến 40 lần/một phút, sau đó chậm lại còn 20 lần/một phút.

Trẻ sơ sinh có thể bị nấc cụt trong bụng mẹ

Theo Healthline, em bé có thể bị nấc cụt trong bụng mẹ khi ở 3 tháng giữa và 3 tháng cuối thai kỳ. Các chuyên gia cho rằng những cơn nấc cụt của thai nhi đóng vai trò quan trọng trong sự trưởng thành phổi của em bé.

Động vật cũng bị nấc

Giống như con người, động vật cũng bị nấc cụt và lý do dẫn đến cơn nấc tương tự như con người, tức là cơ hoành bị kích thích. Tuy nhiên, những tiếng nấc ở động vật có thể khác nhau tùy theo loài. Chẳng hạn như mèo con thì nấc lên một cách nhẹ nhàng nhưng ngựa thì nấc cụt đặc biệt lớn.

Anh Chi (Theo The Healthy, Healthline, Insider)