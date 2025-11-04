Nhức xương khớp có cần kiêng ăn cà chua không?

Tôi hay bị nhức xương khớp, mỗi tuần đều ăn cà chua vài lần, có ảnh hưởng không? (Mai Hương, 51 tuổi, TP HCM)

Nhức xương khớp thường gặp ở người bệnh thoái hóa khớp, viêm khớp dạng thấp, viêm gân - bao hoạt dịch hoặc do rối loạn chuyển hóa như tăng axit uric. Tình trạng này do thoái hóa sụn khớp theo tuổi, phản ứng viêm tại màng hoạt dịch, tổn thương mô quanh khớp, thừa cân hoặc thay đổi thời tiết.

Bạn vẫn có thể ăn cà chua với lượng khoảng 80-120 g (1-2 quả nhỏ) mỗi ngày, ưu tiên chế biến dạng nấu chín như súp, sốt, canh, om... để cơ thể hấp thu lycopene tốt hơn. Cà chua giàu vitamin C, A và K, kali, folate, chất chống oxy hóa (nhất là lycopene) giúp giảm viêm, bảo vệ sụn khớp, hỗ trợ miễn dịch, sức khỏe tim mạch. Hàm lượng nước và chất xơ cũng hỗ trợ tiêu hóa, kiểm soát cân nặng, yếu tố quan trọng làm giảm tải áp lực lên khớp.

Cà chua thuộc nhóm họ cà (nightshade), chứa alcaloid tự nhiên như solanine với hàm lượng rất thấp. Với đa số người, solanine trong cà chua không gây hại. Tuy nhiên, một số người nhạy cảm, nhất là người bệnh viêm khớp dạng thấp, có thể bị đau khớp, cứng khớp hoặc khó chịu hơn sau khi ăn thực phẩm họ cà (cà chua, cà tím, khoai tây, ớt chuông). Nếu bạn thấy khớp đau tăng sau ăn thì thử giảm lượng 2-3 tuần để theo dõi.

Người mắc bệnh gout có thể ăn cà chua ở mức vừa phải vì thực phẩm không giàu purin. Tính axit nhẹ trong cà chua có thể khiến người bị trào ngược dạ dày thực quản, viêm dạ dày khó chịu.

Để giảm đau nhức khớp, bạn nên ưu tiên chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây, cá béo (giàu omega-3), các loại đậu, hạt, sữa, sản phẩm từ sữa ít béo, đồng thời hạn chế thịt đỏ, thực phẩm chế biến sẵn, chiên rán, rượu bia. Bạn nên kết hợp vận động nhẹ nhàng, kiểm soát cân nặng, phơi nắng hợp lý để bổ sung vitamin D cho xương.

Nếu cơn đau kéo dài, sưng nóng khớp, cứng khớp buổi sáng hoặc hạn chế vận động, bạn nên khám chuyên khoa cơ xương khớp để được đánh giá, tư vấn chế độ dinh dưỡng. Bổ sung các tinh chất thiên nhiên màng vỏ trứng, chondroitin sulfate, chiết xuất nghệ, collagen type II và collagen peptide có thể giúp giảm đau, bôi trơn, nuôi dưỡng sụn và tăng linh hoạt cho khớp.

ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng

Chuyên khoa Dinh dưỡng Tiết chế

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7