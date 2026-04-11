Nhóm trái cây trẻ mắc bệnh tay chân miệng nên ăn

Các trái cây mềm, mát, giàu chất chống oxy hóa, vitamin C cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, cung cấp nước hỗ trợ mắc bệnh tay chân miệng nhanh hồi phục.

Tay chân miệng là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus đường ruột gây ra. Trẻ mắc bệnh thường có biểu hiện mệt mỏi, sốt, loét miệng và biếng ăn, khiến thể trạng suy giảm tạm thời. ThS.BS Nguyễn Anh Duy Tùng, Chuyên khoa Dinh dưỡng - Tiết chế, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7, hướng dẫn phụ huynh bổ sung thêm vitamin, khoáng chất cho trẻ từ các loại trái cây dưới đây.

Trái cây giàu vitamin C

Vitamin có công dụng tăng cường hệ miễn dịch, thúc đẩy làm lành tổn thương, bảo vệ cơ thể trẻ trước tác nhân gây nhiễm trùng của bệnh tay chân miệng. Bố mẹ có thể cho trẻ ăn dưa hấu, đu đủ, xoài chín... Không nên chọn trái cây quá chua như cam, bưởi, chanh vì có tính axit cao, dễ gây kích ứng vết loét trong miệng.

Xoài chín mềm, dễ ăn, bổ sung vitamin C hỗ trợ hồi phục vết loét cho trẻ mắc bệnh tay chân miệng. Ảnh: Quốc An

Trái cây mềm, mọng nước, giàu chất chống oxy hóa

Giai đoạn đầu bệnh tay chân miệng, mụn nước và vết loét trong miệng khiến trẻ gặp khó khăn trong việc nhai, nuốt thức ăn. Ngoài ra, trẻ cũng dễ mất nước do sốt, tiêu chảy hoặc không chịu uống nước vì đau miệng.

Phụ huynh nên bổ sung các loại quả chín mọng, mềm như dưa hấu, dưa lưới, chuối, bơ, đu đủ, nho, thanh long, dâu tây, việt quất, lê chín... Những quả này chứa nhiều chất xơ, vitamin A, C, E, kali tăng cường sức đề kháng, khi ăn sẽ ít cảm thấy đau rát trong miệng hơn. Ngoài ra, hàm lượng các chất chống oxy hóa góp phần hỗ trợ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại virus. Các thực phẩm mọng nước và có tính mát cũng bổ sung độ ẩm, giảm nhiệt khi trẻ sốt hay ăn uống kém.

Phụ huynh có thể áp dụng nhiều cách chế biến phù hợp, tùy thuộc sở thích, tình trạng sức khỏe của trẻ.

Xay nhuyễn hoặc làm sinh tố: Chuối, bơ, đu đủ, thanh long... có thể được xay nhuyễn thành sinh tố. Kết hợp thêm với sữa tươi, sữa chua không đường hoặc một ít mật ong để tăng hương vị, giá trị dinh dưỡng. Sinh tố cần được xay mịn, không để sót hạt hoặc xơ để tránh gây kích ứng niêm mạc miệng.

Ép lấy nước: Dưa hấu, nho, dưa lưới hoặc quýt... có thể được ép lấy nước và pha loãng thêm nước lọc để giảm độ chua. Khi ép lấy nước cần lọc kỹ để loại bỏ cặn hoặc hạt, đảm bảo không gây khó chịu khi nuốt. Thêm một ít đường tự nhiên như mật ong (nếu trẻ trên một tuổi) để tăng vị ngọt và kích thích trẻ uống nhiều.

Hấp hoặc nấu chín: Một số loại trái cây như táo, chuối tiêu, lê có thể được hấp chín để làm mềm, dễ nuốt và tránh kích ứng vùng miệng bị loét. Trái cây hấp cũng dễ tiêu hóa hơn, phù hợp với trẻ có hệ tiêu hóa nhạy cảm trong giai đoạn bệnh.

Làm thạch: Nước ép trái cây cũng có thể được dùng để làm thạch mềm, dễ ăn. Phụ huynh nên sử dụng gelatin tự nhiên và đảm bảo thạch được làm ở nhiệt độ phòng, không quá lạnh.

Khi chế biến, cần đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm bằng cách rửa sạch trái cây, gọt vỏ, loại bỏ hạt trước khi sử dụng. Dụng cụ như máy xay, dao, thớt cần được vệ sinh kỹ lưỡng để tránh nhiễm khuẩn.

Chia nhỏ trái cây thành nhiều phần ăn trong ngày, luân phiên chế biến thành món khác nhau. Không nên để trái cây quá lạnh tránh gây kích ứng vùng miệng đang viêm. Bệnh tay chân miệng thường có thể tự khỏi sau 7-10 ngày. Tuy nhiên, nếu trẻ sốt cao không hạ (trên 39 độ C), mệt lả, quấy khóc liên tục, ngủ li bì hay trường hợp co giật, run tay chân, giật mình nhiều gây khó thở, cơ thể tím tái, bố mẹ cần đưa ngay đến các cơ sở y tế để bác sĩ điều trị phù hợp.

Quốc An