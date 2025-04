Nhóm món gây rối loạn giấc ngủ không nên ăn buổi tối

Thức ăn có nhiều đường bổ sung, rượu, đồ cay nóng dễ ảnh hưởng đến lượng đường trong máu, gây đầy hơi, khó chịu khi ngủ.

Món ăn có nhiều đường bổ sung

Nhiều người thèm đồ ngọt vào buổi tối nhưng chúng chứa nhiều đường gây hại nhiều hơn lợi. Nạp quá nhiều đường khiến lượng đường trong máu tăng đột biến vào giữa đêm, dễ thức dậy do đầu óc tỉnh táo và làm tăng hormone căng thẳng cortisol.

Món giàu caffeine

Thực phẩm chứa caffeine có thể hoạt động như chất kích thích ngăn chặn adenosine - chất hóa học thúc đẩy giấc ngủ. Điều này có thể làm rối loạn đồng hồ sinh học của cơ thể, giảm tổng thời gian ngủ. Nhiều người nhạy cảm hơn với caffeine khi cơ thể già đi. Để ngủ ngon, mỗi người nên ngừng tiêu thụ caffeine ít nhất 8 giờ trước khi ngủ. Theo dõi các nguồn caffeine ẩn như soda, chocolate, đồ uống tăng lực trong suốt cả ngày, tránh nạp quá nhiều.

Rượu

Uống một ly rượu vang có thể tạo cảm giác thư giãn cho cơ thể nhưng lại dễ làm gián đoạn giấc ngủ sau khi tác dụng an thần mất đi. Rượu giúp ngủ nhanh nhưng giấc ngủ bị ngắt quãng. Rượu có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ ở phụ nữ, nhất là người trong thời kỳ tiền mãn kinh hoặc mãn kinh. Tiêu thụ đồ uống này cũng làm tăng khả năng đổ mồ hôi đêm, gây lo lắng, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ.

Thực phẩm cay nóng

Những thực phẩm này có thể gây ra các vấn đề về tiêu hóa cản trở khả năng ngủ ngon. Một số người bị trào ngược axit khi ăn thực phẩm cay hoặc có tính axit. Người mắc hội chứng ruột kích thích (IBS) nên tránh món cay nóng bởi làm trầm trọng thêm triệu chứng tiêu hóa.

Đồ chiên rán

Thức ăn nhiều dầu mỡ khó tiêu thường gây khó chịu và bồn chồn suốt đêm. Thức ăn nhiều chất béo như đồ chiên hoặc thịt mỡ, mất nhiều thời gian để tiêu hóa, có thể dẫn đến đầy hơi, khó chịu khi ngủ.

Thực phẩm chế biến sẵn

Những món ăn chế biến sẵn thường gây tăng cân, tác động đến giấc ngủ. Nhóm thực phẩm này chứa nhiều đường, chất béo không lành mạnh và các thành phần nhân tạo khiến giấc ngủ tự nhiên rối loạn.

Để ngủ ngon, mỗi người nên ăn tối cách lúc ngủ khoảng 3 giờ. Uống trà tim sen giúp ngủ ngon nhờ chứa các hợp chất như nuciferin và nelumbin có tác dụng an thần, giảm lo âu. Sữa ấm cũng thúc đẩy não sử dụng tryptophan để sản xuất melatonin, cải thiện chất lượng giấc ngủ.

Lê Nguyễn (Theo Eat This Not That)