Nhồi máu cơ tim sau 40 năm hút thuốc lá

TP HCMÔng An, 60 tuổi, 40 năm hút thuốc lá, nay đau tức ngực kéo dài, bác sĩ phát hiện nhồi máu cơ tim.

Kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM ghi nhận men tim của ông An tăng cao, bất thường vùng cơ tim. Theo BS.CKI Phan Tuấn Trọng, khoa Cấp cứu, cả ba nhánh động mạch nuôi tim của bệnh nhân hẹp nặng. Nhánh liên thất trước hẹp 80-90%, nhánh động mạch mũ hẹp 99%, động mạch vành bên phải hẹp dài, lan tỏa 80-90%. Đây là bệnh mạch vành ba nhánh nguy cơ gây nhồi máu cơ tim.

Bác sĩ Trọng giải thích người hút thuốc có nguy cơ bị nhồi máu cơ tim cao gấp 2-4 lần so với người không hút. Các chất độc như nicotine, carbon monoxide... trong thuốc lá gây tổn thương lớp lót bên trong mạch máu, thúc đẩy sự hình thành mảng xơ vữa làm hẹp lòng mạch. Nicotine còn làm tăng huyết áp, nhịp tim, tăng khả năng hình thành cục máu đông dẫn đến tắc nghẽn động mạch vành. Một khi dòng máu nuôi tim bị tắc, nhồi máu cơ tim xảy ra đột ngột.

Êkíp bác sĩ đặt stent cho người bệnh. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

ThS.BS Phạm Hoàng Trọng Hiếu, Trung tâm Tim mạch Can thiệp, và êkíp dùng hệ thống chụp cắt lớp kết quang nội mạch (OCT) đặt thành công stent phủ thuốc thế hệ mới cho bệnh nhân. Đồng thời, bác sĩ nong mở rộng tối đa và áp sát vào thành mạch, không bóc tách mạch máu và hẹp tồn lưu ở hai đầu stent giúp giảm rủi ro lâu dài. Đây là yếu tố then chốt giúp ngăn chặn nguy cơ hình thành cục máu đông (huyết khối trong stent) và hạn chế quá trình tái hẹp lòng mạch - hai biến chứng nguy hiểm nhất sau can thiệp.

Ông An được bác sĩ theo dõi chỉ số sinh hiệu mỗi 8 giờ, kết hợp chế độ ăn kiểm soát muối, mỡ. Sau can thiệp, ông bớt đau ngực, ăn uống tốt, xuất viện uống thuốc theo toa và kiểm tra mỡ máu định kỳ, thay đổi lối sống và cần bỏ thuốc lá để phòng tái hẹp mạch vành sau đặt stent.

Bác sĩ Hiếu khuyến cáo khi xuất hiện dấu hiệu đau thắt ngực từng cơn, khó thở, vã mồ hôi, buồn nôn, choáng váng..., người bệnh cần tới cơ sở y tế gần nhất có chuyên khoa Tim mạch Can thiệp. Nếu được can thiệp tái thông mạch vành trong vòng 90 phút đầu kể từ khi khởi phát triệu chứng, tỷ lệ sống sót và hồi phục chức năng tim ở mức cao nhất. Sau 12 giờ, hiệu quả điều trị giảm dần, tổn thương cơ tim khó hồi phục.

Hút thuốc là một trong những nguyên nhân làm tăng nguy cơ đau thắt ngực, nhồi máu cơ tim, loạn nhịp, phình động mạch chủ, viêm cơ tim, bệnh mạch máu ngoại vi. Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), mỗi năm thuốc lá gây ra khoảng 8 triệu ca tử vong trên toàn cầu. Tại Việt Nam, ước tính hơn 16 triệu người đang hút thuốc, hơn 100.000 ca tử vong mỗi năm do các bệnh liên quan thuốc lá.

Nhật Thành

*Tên người bệnh đã được thay đổi