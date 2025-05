Nhồi máu cơ tim sau 30 năm hút thuốc lá

TP HCMÔng Bảy, 56 tuổi, hút thuốc lá 30 năm, nay đau ngực âm ỉ, bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp do hẹp ba nhánh mạch vành trên nền tăng huyết áp.

Xét nghiệm men tim tại Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 ghi nhận chỉ số rất cao 1.228 ng/L (bình thường dưới 14 ng/L), cùng các kết quả khác bác sĩ chẩn đoán ông Bảy bị nhồi máu cơ tim không ST chênh lên. Đây là một dạng của hội chứng mạch vành cấp, xảy ra khi một hoặc nhiều động mạch vành bị tắc nghẽn không hoàn toàn, dẫn đến giảm lưu lượng máu đến từng vùng cơ tim tương ứng.

Ông được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM để can thiệp. Ngày 23/5, bác sĩ Nguyễn Xuân Vinh, Trung tâm Tim mạch Can thiệp, cho biết người bệnh tăng huyết áp đang điều trị bằng thuốc nhưng không tái khám định kỳ, hút khoảng một bao thuốc lá mỗi ngày trong suốt 30 năm. "Hút thuốc lá lâu năm làm tăng nhanh quá trình tổn thương thành mạch máu, kèm theo tăng huyết áp không được kiểm soát tốt là nguyên nhân hàng đầu gây nhồi máu cơ tim cấp", bác sĩ Vinh giải thích.

Ba nhánh mạch máu chính nuôi tim của ông Bảy đều bị hẹp, trong đó động mạch vành phải tắc hoàn toàn đoạn xa kèm huyết khối, động mạch liên thất trước và động mạch mũ hẹp nặng. Nếu người bệnh không được can thiệp tái thông mạch vành kịp thời có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như rối loạn nhịp, suy tim, đột tử.

Cùng điều trị cho ông Bảy, BS.CKII Nguyễn Văn Dương, Trung tâm Tim mạch Can thiệp, chẩn đoán nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim cấp là tổn thương ở đoạn xa động mạch vành phải, đồng thời sang thương tại nhánh liên thất trước khá nặng, nguy cơ diễn tiến cao. Do đó, êkíp ưu tiên can thiệp động mạch vành phải trước nhằm tái thông dòng máu đến vùng cơ tim đang bị thiếu máu nuôi. Nong cùng lúc ba nhánh mạch vành trong một lần thủ thuật có thể làm tăng thời gian can thiệp và lượng thuốc cản quang sử dụng, ảnh hưởng đến chức năng thận của người bệnh.

Êkíp sử dụng ống thông chuyên dụng để hút huyết khối, loại bỏ cục máu đông, tái lập dòng chảy ban đầu. Sau đó bác sĩ nong đoạn hẹp bằng bóng, đặt hai stent mở rộng động mạch liên thất trước, đoạn xa động mạch vành phải. Ngay sau ca thủ thuật đầu tiên kết thúc, ông Bảy bớt đau ngực, cần dùng thuốc kháng đông, tiếp tục điều trị nội khoa bệnh nền.

Êkíp bác sĩ can thiệp đặt stent cho một người bệnh. Ảnh minh họa: Ngọc Châu

4 ngày sau, êkíp bác sĩ đặt thêm hai stent vào hai đoạn hẹp của động mạch mũ. Hình ảnh sau can thiệp ghi nhận stent bung tốt, không biến chứng, dòng máu nuôi tim thông thoáng trở lại. Ông hết đau ngực, sức khỏe ổn định, xuất viện hai ngày sau đó. Bác sĩ kê đơn thuốc theo toa, khuyên ông bỏ thuốc lá, tuân thủ điều trị, tái khám đúng lịch.

Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khói thuốc là một trong những nguyên nhân chính gây bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đột quỵ, phổi tắc nghẽn mạn tính. Khói thuốc lá chứa hơn 7.000 chất hóa học và có hơn 70 chất gây ung thư. Trong đó, nicotine, carbon monoxide (CO), hắc ín là các chất trực tiếp gây tổn thương lớp nội mạc (lớp lót bên trong của động mạch vành). Tổn thương này tạo điều kiện thuận lợi cho cholesterol và các chất béo khác lắng đọng, dẫn đến xơ vữa động mạch. Các mảng xơ vữa lớn dần theo thời gian làm hẹp lòng động mạch vành, cản trở dòng máu giàu oxy đi nuôi cơ tim.

Hút thuốc lá làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối trên bề mặt mảng xơ vữa bị nứt vỡ hoặc không ổn định. Cục máu đông có thể gây tắc nghẽn hoàn toàn lòng mạch, dẫn đến nhồi máu cơ tim cấp.

Bác sĩ Vinh khuyến cáo người trên 50 tuổi, hút thuốc lá, tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu... nên tầm soát sức khỏe định kỳ để phòng ngừa nhồi máu cơ tim. Nếu có biểu hiện đau ngực âm ỉ, tức ngực, đau thắt ngực hoặc đau lan ra cổ, cằm, vai, cánh tay hoặc lưng, ngất xỉu... người bệnh cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để can thiệp, xử trí kịp thời.

Ngọc Châu

* Tên người bệnh đã được thay đổi