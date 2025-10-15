Nhồi máu cơ tim khi đang chơi pickleball

Hà NộiAnh Bình, 42 tuổi, đang chơi pickleball thì đau ngực dữ dội lan lên cổ, khó thở, vã mồ hôi, bác sĩ chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp.

Kết quả điện tâm đồ ghi nhận anh Bình nhồi máu cơ tim cấp ST chênh lên. Chụp mạch vành qua da (DSA) cho thấy huyết khối gây tắc hoàn toàn động mạch vành.

Anh Bình hút thuốc lá nhiều năm. ThS.BS Nguyễn Hoài Vũ, khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội, cho biết hút thuốc là nguyên nhân khiến quá trình xơ vữa động mạch diễn ra âm thầm song người bệnh không phát hiện. Trong lòng mạch vành tồn tại mảng xơ vữa không ổn định - loại mảng "dễ vỡ" chứa nhiều cholesterol, vỏ xơ mỏng. Khi vận động gắng sức, cụ thể là chơi pickleball, mảng xơ vữa này nứt ra, hình thành huyết khối (cục máu đông) bít tắc động mạch vành, gây nên cơn nhồi máu cơ tim cấp.

Êkíp đặt stent động mạch vành phải dưới hướng dẫn của siêu âm trong lòng mạch (IVUS). Từ lúc bác sĩ tiếp nhận người bệnh cấp cứu đến khi bóng nong mạch được bơm tái thông dòng chảy (door-to-balloon) chưa đến đầy 30 phút, rút ngắn so với ngưỡng khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Mỹ (AHA/ACC) là dưới 90 phút. Tái tưới máu cơ tim kịp thời giảm nguy cơ biến chứng và bảo tồn chức năng tim.

Êkíp đặt stent động mạch vành phải dưới hướng dẫn của siêu âm trong lòng mạch (IVUS). Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Sau can thiệp thành công, anh Bình hết đau ngực, chức năng tim được duy trì với phân suất tống máu thất trái (EF) đạt 55%. Sau một tuần theo dõi, sức khỏe ổn định, anh xuất viện, cần dùng thuốc đều đặn theo đơn của bác sĩ, vận động nhẹ nhàng.

Theo bác sĩ Vũ, anh Bình lên cơn nhồi máu cơ tim ở tuổi 42 là khá trẻ. Nam giới dưới 55 tuổi và nữ giới dưới 65 tuổi (nhóm khởi phát sớm nhồi máu cơ tim) vẫn có nguy cơ mắc bệnh. Khoảng 60-70% ca nhồi máu cơ tim cấp xuất phát từ mảng xơ vữa lipid không ổn định. Người có nhiều yếu tố nguy cơ mắc bệnh tim mạch như hút thuốc lá, rối loạn mỡ máu, đái tháo đường, béo phì, ít vận động... Tuy nhiên, không thể xác định chắc chắn ai có mảng lipid không ổn định nếu không được kiểm tra bằng các kỹ thuật như CT mạch vành thế hệ mới, siêu âm trong lòng mạch (IVUS) hay chụp cắt lớp quang học nội mạch (OCT).

Người có yếu tố nguy cơ tim mạch cần được tầm soát sớm thông qua khám định kỳ, xét nghiệm mỡ máu, điện tâm đồ, siêu âm tim và chụp CT mạch vành. Duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống cân đối, hạn chế chất béo bão hòa và đường tinh luyện, tập luyện thể dục đều đặn, kiểm soát cân nặng, không hút thuốc... giúp giảm đáng kể nguy cơ nhồi máu cơ tim.

Các trận đấu pickleball có tốc độ cao đòi hỏi sự nhanh nhẹn, di chuyển linh hoạt theo nhiều hướng. Chính những pha tăng tốc, đổi hướng đột ngột có thể làm tim phải làm việc với cường độ lớn trong thời gian ngắn. Đây là yếu tố gắng sức gây rối loạn nhịp hoặc thiếu máu cơ tim, nhất là ở người trung niên, cao tuổi có sẵn bệnh nền. Người mắc bệnh nền tim mạch cần được đánh giá trước khi chơi các môn thể thao như pickleball.

Ly Nguyễn

*Tên người bệnh đã được thay đổi