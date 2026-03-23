Nhồi máu cơ tim cấp sau chuyến bay hơn 12 giờ

TP HCMÔng Hiền, 62 tuổi, nhồi máu cơ tim kèm ngừng tim sau chuyến bay 12 giờ từ Anh về Việt Nam.

Ông Hiền tiền sử hút thuốc lá, tăng huyết áp nhiều năm, theo dõi định kỳ. Trước chuyến bay về Việt Nam, ông khám sức khỏe tổng quát và đo điện tâm đồ không phát hiện bất thường về tim mạch. Chuyến bay từ Anh kéo dài 12 giờ, đến sân bay Nội Bài Hà Nội, ông tức ngực thoáng qua trong lúc lấy hành lý.

Tối hôm đó, cơn đau bùng phát, ông được đưa vào Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cấp cứu trong tình trạng bất tỉnh và ngừng tuần hoàn khoảng 2 phút. Êkíp hồi sinh tim phổi, đặt ống nội khí quản kiểm soát đường thở, sử dụng thuốc vận mạch, thiết lập hệ thống đường truyền để duy trì huyết động, giúp tim tiếp tục được tưới máu.

ThS.BS Dương Công Lĩnh, khoa Tim mạch, chẩn đoán ông Hiền bị nhồi máu cơ tim cấp có liên quan tắc nghẽn mạch vành nặng. Bác sĩ hồi sức tích cực đồng thời chuẩn bị phương án can thiệp mạch vành khẩn cấp ngay sau khi tuần hoàn người bệnh được tái lập.

Êkip can thiệp cấp cứu tái thông mạch vành cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Kết quả chụp mạch vành cho thấy ông Hiền bị tắc hoàn toàn động mạch liên thất trước - một trong những nhánh mạch quan trọng nhất nuôi tim, trực tiếp gây ra cơn nhồi máu. Động mạch vành phải cũng bị hẹp nặng tới 90%.

Êkíp hút huyết khối và đặt stent, khôi phục dòng máu nuôi tim giúp người bệnh thoát khỏi nguy hiểm. Nhánh hẹp còn lại sẽ được can thiệp sau để giảm nguy cơ biến chứng. Sau thủ thuật, tình trạng huyết động của bệnh nhân dần ổn định.

Theo bác sĩ Lĩnh, nhồi máu cơ tim xảy ra khi mạch máu nuôi tim bị tắc đột ngột khiến tim không được cấp đủ oxy. Nguyên nhân thường do mảng xơ vữa trong lòng mạch hình thành từ trước, khi bị nứt vỡ sẽ hình thành cục máu đông, làm bít dòng máu nuôi tim, gây nhồi máu. Quá trình nứt vỡ được kích hoạt bởi nhiều yếu tố như gắng sức đột ngột, căng thẳng, thiếu oxy hoặc những thay đổi sinh lý trong cơ thể.

Bệnh nhân Hiền có tiền sử tăng huyết áp lâu năm, xơ vữa động mạch đã âm thầm diễn ra. Khi đi máy bay dài hơn 12 tiếng, tình trạng giảm oxy nhẹ, mất nước, ít vận động, kết hợp với gắng sức sau khi hạ cánh, có thể trở thành yếu tố khởi phát, khiến cơn nhồi máu xảy ra, theo bác sĩ Lĩnh.

Ông Hiền được đưa đến viện và xử trí cấp cứu trong "thời gian vàng". Thời gian tiếp nhận bệnh nhân, xử lý chưa đến 90 phút, giúp hạn chế tối đa tổn thương cơ tim.

Sau 5 ngày điều trị, tình trạng suy tim được kiểm soát, chức năng tim của bệnh nhân dần cải thiện, sinh hoạt gần như bình thường. Tuy nhiên, tổn thương hẹp nặng 90% ở động mạch vành phải vẫn tồn tại, ông Hiền thỉnh thoảng xuất hiện triệu chứng khó thở. Nhằm giảm nguy cơ tái tắc mạch, bác sĩ can thiệp mạch vành thì hai sau hai tuần. Triệu chứng khó thở của ông Hiền hết hẳn, sức khỏe tiến triển tích cực.

Bác sĩ Lĩnh khám cho ông Hiền. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Dù ông Hiền được đặt stent, song quá trình xơ vữa động mạch vẫn có thể tiếp diễn. Bên cạnh tuân thủ điều trị bằng thuốc, bác sĩ khuyên người bệnh cần thay đổi lối sống như bỏ hút thuốc, duy trì chế độ ăn lành mạnh, kiểm soát huyết áp, mỡ máu, đường huyết, tập luyện thể lực phù hợp với tình trạng sức khỏe, tái khám định kỳ.

Bác sĩ Lĩnh cho hay người mắc bệnh mạch vành cần được đánh giá tim mạch kỹ lưỡng trước chuyến bay dài. Trong quá trình bay, người bệnh nên uống đủ nước, tránh rượu bia, vận động nhẹ nhàng và không bỏ thuốc tim mạch đang điều trị. Sau khi hạ cánh, cần tránh gắng sức đột ngột, theo dõi sát các dấu hiệu như đau ngực, khó thở, choáng váng... Nếu xuất hiện bất thường, nên đi khám ngay để phòng biến cố tim mạch nguy hiểm.

