Nhịp tim chậm có nguy hiểm không?

Tôi 38 tuổi, gần đây hay mệt mỏi, nhịp tim rất chậm, khoảng 50-55 lần một phút, có lúc xuống dưới 50. Tình trạng này có nguy hiểm không, điều trị thế nào? (Như Hòa, Bình Chánh)

Trả lời:

Nhịp tim ở người bình thường là nhịp xoang đều, tần số tim phụ thuộc vào tuổi, mức độ hoạt động thể lực. Nhịp tim của trẻ nhỏ nhanh hơn người lớn. Khi hoạt động hoặc gắng sức, nhịp tim nhanh hơn lúc ngủ hoặc nghỉ ngơi. Ở người trưởng thành, trong điều kiện bình thường, tần số tim dao động 60-80 nhịp một phút. Nhịp tim của người trưởng thành chậm khi tần số tim lúc nghỉ dưới 60 nhịp mỗi phút.

Nhịp tim chậm sinh lý có thể gặp ở một số người vận động thể lực nhiều như vận động viên chuyên nghiệp, không ảnh hưởng tới sinh hoạt.

Nhịp tim chậm bệnh lý có thể do bệnh tim mạch như bệnh bẩm sinh di truyền, chức năng nút xoang, bệnh tim thiếu máu cục bộ, viêm nội tâm mạc nhiễm trùng, viêm cơ tim. Đôi khi, tình trạng này không do bệnh tim mạch như suy tuyến giáp trạng, suy thận nặng, tăng kali máu... Cũng có khi nhịp tim chậm do sử dụng một vài loại thuốc.

Trong hầu hết trường hợp, nhịp tim chậm không có triệu chứng cảnh báo, chỉ được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe. Một số người có dấu hiệu như hụt hơi, cảm giác đau thắt ở ngực, choáng váng, mệt mỏi, khó tập trung, dễ mệt khi vận động nặng.

Tuy nhiên, những trường hợp nhịp tim quá chậm, xuất hiện đột ngột có thể gây thiếu máu lên não, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như lú lẫn, gần ngất hoặc ngất, ngưng tim. Người bệnh cần nhập viện ngay để tìm nguyên nhân.

Tùy theo độ tuổi, nguyên nhân gây nhịp tim chậm, bệnh nền kèm theo..., bác sĩ sẽ cân nhắc hướng điều trị phù hợp. Phương pháp bao gồm dùng thuốc hoặc các thủ thuật điều trị bệnh nền. Nếu tình trạng không hồi phục, đe dọa tính mạng như block nhĩ thất hoàn toàn, suy nút xoang..., bệnh nhân sẽ được cấy máy tạo nhịp tim. Đây là giải pháp lâu dài giúp điều trị hiệu quả tim đập chậm bệnh lý.

Bác sĩ Lan Anh khám cho bệnh nhân mắc bệnh lý nhịp tim. Ảnh minh họa: Thu Hà

Theo mô tả, nhịp tim của bạn như vậy là chậm. Tuy nhiên, nhịp chậm xuất hiện từ khi nào, triệu chứng mệt mỏi có liên quan tới nhịp tim chậm không thì bạn cần được bác sĩ tim mạch khám, xác định nguyên nhân và điều trị phù hợp.

BS.CKII Phạm Thị Lan Anh

Trưởng đơn vị Tim mạch

Phòng khám Đa khoa Tâm Anh quận 7, TP HCM