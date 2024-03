Nhiều người chảy máu cam do nắng nóng

TP HCMTừ sau Tết, mỗi tháng Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh tiếp nhận gần 100 trường hợp chảy máu cam, có người nhập viện điều trị nhiều ngày.

Ngày 5/3, ThS.BS.CKI Nguyễn Trung Nguyên, Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho biết thông tin trên, thêm rằng thời tiết TP HCM nắng nóng, nền nhiệt trên 37 độ C kéo dài, khiến số người bệnh khám do chảy máu cam (chảy máu mũi) tăng 50-75% so với trước.

Bác sĩ Nguyên lý giải trời nắng khiến niêm mạc mũi khô, dễ dị ứng, các mao mạch này giãn nở quá mức, vỡ ra gây chảy máu. Nhiều người có thói quen ngoáy mũi, xì mũi mạnh, tăng nguy cơ chảy máu cam.

Người có nguy cơ chảy máu cam khi trời nắng nóng do niêm mạc mũi mỏng như trẻ em, người có polyp mũi (khối u lành tính trong hốc mũi), mắc bệnh viêm mũi xoang. Người làm việc trong môi trường khói bụi, hút thuốc lá do khói thuốc gây nóng làm bề mặt niêm mạc mũi khô, xung huyết. Người uống nhiều rượu bia, cồn trong rượu bia làm giãn động mạch... cũng dễ chảy máu cam mùa nóng.

Người bệnh đợi khám tại Trung tâm Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM sáng 4/3. Ảnh: Uyên Trinh

Theo bác sĩ Nguyên, người có tiền sử bệnh huyết áp cao có nguy cơ chảy máu cam nhiều và thường xuyên vào mùa nắng. Nhiệt độ nóng bức làm tim đập nhanh hoặc cơ thể thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa ngoài trời và trong phòng có máy lạnh khiến mạch máu co lại tức thời, huyết áp tăng cao. Lúc này, áp lực lên các thành mạch máu cũng tăng theo, dẫn đến vỡ và chảy máu cam. Người bệnh lớn tuổi vừa có bệnh lý huyết áp cao, vừa xơ cứng động mạch có thể chảy máu cam nhiều hơn.

Như ông Hùng, 75 tuổi, được bệnh viện tuyến trước chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cấp cứu do chảy máu cam. Ông Hùng có bệnh nền là đái tháo đường và tăng huyết áp, được bác sĩ đặt merocel (vật liệu mềm, phồng ra khi gặp dung dịch lỏng) vào hốc mũi để cầm máu, xử lý đưa huyết áp về mức ổn định.

Còn anh Nam, 33 tuổi, rỉ máu mũi liên tục, tái phát gần nửa tháng nay. Bác sĩ chẩn đoán anh bị chảy máu nụ mạch cuốn mũi dưới, từng được điều trị đốt điểm chảy máu bằng bạc nitrat nhưng chỉ phủ bề nông, chưa giải quyết triệt để. Sau khi nội soi, người bệnh được điều trị bằng phương pháp đốt nụ mạch máu cuốn mũi dưới bằng dao điện lưỡng cực, xuất viện trong ngày.

Bác sĩ Nguyên nội soi tai mũi họng cho người bệnh. Ảnh: Uyên Trinh

Trường hợp khác là chị Hoa, 27 tuổi, cũng chảy máu cam tái phát nhiều lần, uống thuốc không bớt. Bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM chẩn đoán chị bị xuất huyết điểm mạch vách ngăn mũi, điều trị bằng phương pháp đốt điểm chảy máu bằng nitrat bạc. Tái khám sau ba ngày, chị Hoa hết chảy máu cam.

Chảy máu cam do nhiều nguyên nhân, như bất thường cấu trúc mạch máu trên niêm mạc mũi, vẹo vách ngăn mũi, biến chứng y khoa, khối u mũi xoang, viêm mũi xoang.

Người bệnh chảy máu cam tái lại nhiều lần vào mùa nắng nóng, chủ yếu do chưa được xử trí phù hợp hoặc sai cách.

Bác sĩ Nguyên cho biết thêm khi chảy máu cam, người bệnh nên ngồi dậy, hơi nghiêng người về phía trước, dùng tay bóp trực tiếp lên hai cánh mũi, vị trí gây chảy máu và giữ 5-10 phút, có thể lặp lại 2-3 lần nếu máu chưa cầm. Có thể đặt một ít đá lạnh lên sống mũi để làm co mạch, giảm lưu lượng máu. Trường hợp bóp cánh mũi liên tục nhưng máu vẫn không cầm, nên đến bệnh viện để được sơ cứu.

Nếu chảy máu cam nhiều lần trong hai tuần, nên đến bác sĩ để kiểm tra và điều trị kịp thời. Chảy máu cam liên tục có thể là triệu chứng của một số bệnh lý tiềm ẩn như u xơ vòm mũi họng, ung thư vòm họng...

Tùy nguyên nhân, bác sĩ chọn phương pháp điều trị chảy máu cam khác nhau như nội khoa, đốt điểm chảy máu bằng cách sử dụng bạc nitrat, đốt bằng dao điện lưỡng cực. Chảy máu cam do khối u vùng mũi xoang phải can thiệp phẫu thuật nội soi để điều trị dứt điểm.

Để phòng ngừa chảy máu cam khi thời tiết nắng nóng, bác sĩ Nguyên khuyên nên hạ nhiệt không khí trong nhà bằng cách sử dụng quạt, máy điều hòa, cửa sổ thông thoáng. Làm mát cơ thể bằng cách uống đủ nước, ăn nhiều rau xanh, trái cây. Hạn chế ăn nhiều đồ cay, nóng, bổ sung vitamin C và K qua thức ăn như cam, kiwi, cải bó xôi, chuối.

Thường xuyên vệ sinh mũi bằng nước muối sinh lý để giảm khô vùng niêm mạc mũi. Người có bệnh tăng huyết áp nên kiểm tra huyết áp thường xuyên, ở nơi thông thoáng, hạn chế đi lại ngoài trời nắng nóng.

Uyên Trinh

* Tên người bệnh đã được thay đổi