Nhiễm vi khuẩn kháng thuốc sau thủy đậu

TP HCMAnh Điền, 45 tuổi, nhiễm vi khuẩn tụ cầu vàng sau hai tuần mắc thủy đậu, sưng nề mặt, tổn thương da.

Anh đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, BS.CKI Nguyễn Hoàng Anh, khoa Nội Tổng hợp, ghi nhận mặt người bệnh sưng nề rõ, da căng bóng, nhiều sang thương thủy đậu đã vỡ loét, đóng mài dày, có dấu hiệu nhiễm trùng lan tỏa. Ở lưng bệnh nhân, một số nốt tổn thương tiến triển thành ổ loét sâu, trung tâm sẫm màu, xung quanh viêm đỏ, điển hình cho tình trạng nhiễm trùng da thứ phát.

Anh chưa từng mắc thủy đậu, chưa tiêm vaccine phòng bệnh, bác sĩ nghi có thể mắc bệnh do lây nhiễm trong cộng đồng. Kết quả cấy mủ vết thương xác định tác nhân là tụ cầu vàng kháng methicillin (MRSA).

Bác sĩ Hoàng Anh khám cho người bệnh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Hoàng Anh, MRSA là một chủng vi khuẩn Staphylococcus aureus đã kháng lại nhiều loại kháng sinh thường dùng. Do đó, MRSA nguy hiểm hơn nhiều so với tụ cầu vàng thông thường, điều trị khó khăn, kéo dài và không hiệu quả nếu phát hiện muộn. Nếu không được điều trị kịp thời và đúng phác đồ, MRSA có thể gây ra hàng loạt biến chứng nặng nề như nhiễm trùng huyết, viêm phổi nặng, viêm nội tâm mạc, viêm xương tủy, áp xe sâu đa cơ quan, suy đa tạng và tử vong. Đặc biệt, ở người cao tuổi, trẻ nhỏ, người mắc bệnh nền hoặc suy giảm miễn dịch, MRSA có xu hướng tiến triển nhanh và diễn biến khó lường.

Bác sĩ giải thích thêm nhiễm trùng da do MRSA là biến chứng nguy hiểm trên nền bệnh thủy đậu. Các bóng nước và vết trầy xước do người bệnh gãi làm mất hàng rào bảo vệ da, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập qua các vết thương hở. Biến chứng thường gặp ở người gãi nhiều, vệ sinh da không đúng cách hoặc tự ý xử lý tổn thương tại nhà.

Tình trạng của người bệnh trước (bên trái) và sau khi điều trị. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Anh Điền được điều trị bằng kháng sinh phổ rộng đường tĩnh mạch, sau đó điều chỉnh theo kháng sinh đồ, kết hợp chăm sóc và vệ sinh vết thương mỗi ngày cùng điều trị triệu chứng. Sau khoảng 10 ngày, sưng viêm giảm rõ, các tổn thương khô lại, không còn chảy mủ, người bệnh được xuất viện. Các ổ tổn thương ở lưng thu nhỏ, khô sạch, không xuất hiện tổn thương mới.

Người mắc thủy đậu cần giữ da sạch, khô, tránh gãi làm vỡ bóng nước, không tự ý bôi thuốc, đắp lá hay áp dụng mẹo dân gian. Khi xuất hiện dấu hiệu bất thường như sưng đỏ, đau tăng, chảy mủ hoặc sốt trở lại, người bệnh nên đi khám sớm. Tiêm vaccine phòng thủy đậu là biện pháp hiệu quả giúp giảm nguy cơ mắc bệnh và hạn chế biến chứng nặng.

*Tên người bệnh đã được thay đổi