Nhiễm trùng mũi họng tạo ổ áp xe

TP HCMBà An, 67 tuổi, viêm xoang mạn tính, gần đây sốt cao, sưng cổ, há miệng khó, bác sĩ chẩn đoán áp xe vùng cổ.

Kết quả nội soi tai mũi họng và chẩn đoán hình ảnh tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM cho thấy bà có ổ áp xe lớn ở vùng cổ sâu do viêm mũi họng. Bác sĩ chỉ định phẫu thuật dẫn lưu áp xe để kiểm soát ổ nhiễm trùng.

Bác sĩ Hữu (ngồi) đang mổ dẫn lưu áp xe cho bà An. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

ThS.BS.CKI Hồ Văn Hữu, Trung tâm Tai Mũi Họng, cho biết thời tiết cuối năm lạnh tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn phát triển gây các bệnh viêm họng, viêm mũi xoang. Áp xe là tình trạng mủ tích tụ trong các mô của cơ thể, hình thành do nhiễm trùng nhiễm khuẩn. Áp xe tai mũi họng diễn tiến từ viêm mũi họng, viêm xoang, viêm amidan, viêm tai giữa có thể lan sang các mô và cơ quan lân cận, biến chứng nhiễm trùng huyết, tắc nghẽn đường thở, viêm tấy lan tỏa...

Bác sĩ khuyến cáo nên có lối sống lành mạnh, tập thể dục, hạn chế sinh hoạt trong phòng kín quá lâu vì môi trường kín có thể tăng mật độ vi khuẩn dẫn đến nguy cơ lây nhiễm chéo. Khi có các dấu hiệu sốt cao, sưng đau hay há miệng khó, đau lan vùng mặt cổ, nên đến bệnh viện khám và điều trị kịp thời.

Uyên Trinh

*Tên người bệnh đã được thay đổi