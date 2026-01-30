Hà NộiSau tiêm tan filler vùng trũng mắt, chị Phương, 45 tuổi, bị sưng nề, đau nhức và cộm như có dị vật trong mắt.

Chị Phương tiêm filler vùng trũng mắt tại một spa để cải thiện quầng thâm, rãnh lệ và nếp nhăn, sau đó không hài lòng nên tiêm chất giải filler để làm tan chất này. Sau hai ngày, vùng tiêm biến chứng, ngày càng đau nhức. Siêu âm và xét nghiệm máu tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho thấy chị Phương bị nhiễm trùng mí dưới mắt.

BS.CKI Bế Thu Thủy, Khoa Thẩm mỹ, cho rằng nguyên nhân có thể do kỹ thuật tiêm chất giải filler trước đó sai cách, môi trường không đảm bảo vô khuẩn, sản phẩm filler và thuốc tiêm giải không rõ nguồn gốc, xử trí biến chứng ban đầu không đúng chuyên môn.

Bác sĩ Thủy giải thích vùng mí dưới có da rất mỏng, ít mô đệm, giàu mạch máu - bạch huyết và nằm sát hốc mắt, liên quan trực tiếp đến thị giác. Vì vậy, mọi can thiệp xâm lấn tại đây đòi hỏi hiểu biết giải phẫu chính xác, kỹ thuật phù hợp và vô khuẩn nghiêm ngặt. Tiêm filler sai lớp, sai kỹ thuật hoặc dùng sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể gây sưng, bầm, lệch filler, nhiễm trùng lan rộng, ảnh hưởng thị lực và sức khỏe toàn thân.

Chị Phương được kê đơn thuốc gồm kháng sinh, giảm viêm, giảm phù nề và thuốc kháng dị ứng. Sau hai ngày, tình trạng sưng nề, đau nhức giảm rõ rệt. Chị tái khám sau 14 ngày, sức khỏe ổn định.

Nhiễm trùng mí mắt sau tiêm tan filler vùng trũng lệ là biến chứng ít gặp nhưng có thể diễn tiến nghiêm trọng. Vi khuẩn xâm nhập gây viêm mô bào mí mắt, áp xe, thậm chí lan vào hốc mắt nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời. Nếu có các dấu hiệu cảnh báo như sưng đau tăng dần, đỏ nóng, tiết dịch, giảm thị lực, cần đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ để được can thiệp kịp thời.

Gần đây, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội tiếp nhận nhiều ca gặp biến chứng nhiễm trùng sau tiêm filler và tiêm tan filler. Theo bác sĩ Thủy, tiêm filler hay tiêm tan filler đều là quy trình làm đẹp nội khoa không cần phẫu thuật, song phải có bác sĩ chuyên môn thực hiện tại cơ sở y tế được cấp phép, quy trình vô khuẩn.

Hằng Trần

*Tên nhân vật đã được thay đổi