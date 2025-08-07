Nhiễm trùng do chữa mẹo 'lấy tóc thắt u'

TP HCMChị Tâm, 32 tuổi, có cục u nhỏ trên lưng, lấy sợi tóc thắt gốc khối u theo mẹo dân gian "để rụng ra" dẫn đến viêm nhiễm.

Cục u nhỏ như hạt đậu xuất hiện trên lưng chị Tâm một năm trước, không đau, không viêm. Gần đây u to nhanh, sưng đỏ và cộm, chị lấy sợi tóc dài thắt chặt phần gốc với hy vọng "u rụng ra" - theo mẹo dân gian. Sau vài tuần, vùng da xung quanh tấy đỏ, khối u càng sưng to, đau nhức, rỉ dịch, chị Tâm đến Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM điều trị.

Khối u bã đậu của chị Tâm viêm nhiễm sau khi lấy tóc quấn quanh. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

TS.BS Đặng Thị Ngọc Bích, Trưởng khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, chẩn đoán chị Tâm mắc u bã đậu viêm, một dạng u lành tính phổ biến ở lưng, cổ, mặt, không nguy hiểm nếu xử lý đúng cách.

"Dùng tóc quấn hoặc dùng dây siết chặt khối u có thể dẫn đến thiếu máu cục bộ, viêm loét, nhiễm trùng, thậm chí hoại tử lan rộng ở vùng đầu mặt cổ là nơi có nhiều mạch máu quan trọng", bác sĩ Bích cho biết, thêm rằng những khối u lành như u bã đậu, u nang bã, u mỡ chỉ cần tiểu phẫu trong điều kiện vô trùng.

Khối u trên lưng chị Tâm kích thước khoảng 1,5 cm, có nhiều mạch máu nuôi. Do đó, bác sĩ dùng phương pháp đốt điện vừa cắt u vừa cầm máu, đảm bảo an toàn cho người bệnh. Sau tiểu phẫu, u khô lại và bong dần. Hiện vùng da có vết thương lành tốt, không để lại sẹo lồi hay thâm.

Bác sĩ Bích tư vấn phương pháp điều trị cho chị Tâm. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Bác sĩ Bích cho hay nhiều người quan niệm bệnh ngoài da là bệnh nhẹ, sẽ tự khỏi nên hay tự xử lý tại nhà bằng các mẹo dân gian (đắp lá, cạo gió, thắt tóc) hoặc thuốc bôi không rõ nguồn gốc... song lại khiến tổn thương da tiến triển phức tạp. Nhiều người dùng thuốc bôi chứa corticoid trong thời gian dài gây mỏng da, teo da, tăng sắc tố hoặc nhiễm nấm lan rộng, phải can thiệp phức tạp hơn.

Bác sĩ Bích khuyên khi có bất kỳ dấu hiệu trên da như nổi mẩn đỏ, ngứa rát, tróc vảy, u bất thường, sưng đau hay vết loét không lành... người bệnh nên đến viện để được điều trị đúng cách, hạn chế biến chứng.

Minh Hương

*Tên người bệnh đã được thay đổi