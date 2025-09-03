Nhiễm nấm nhưng tưởng dị ứng

TP HCMChị Miên, 43 tuổi, bị nấm nhưng tưởng dị ứng nên thoa kem chống ngứa suốt nhiều tháng gây mỏng da và nấm lan rộng.

Ban đầu chị Miên nổi một vết mẩn đỏ nhỏ ở cẳng chân trái, hơi ngứa nên thoa kem chống ngứa. Vài tháng sau, vết mẩn đỏ loang rộng, thêm nhiều đốm tròn lớn như đồng xu kèm ngứa ở cả tay và chân, tróc vảy, rát nóng.

Chân chị Miên bị nhiễm nấm lan rộng sau nhiều tháng bôi kem chống ngứa. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Kết quả soi da và xét nghiệm tại khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, cho thấy chị Miên nhiễm nấm dermatophytes ngoài da thường gặp. Theo ThS.BS Vũ Thị Thùy Trang, chị Miên dùng sai thuốc không điều trị được nguyên nhân mà còn gây tổn thương da, mỏng da, khiến hệ miễn dịch tại vùng tổn thương suy yếu tạo điều kiện cho nấm phát triển mạnh hơn, tổn thương lan rộng khắp hai cẳng chân và tay.

Một số thuốc bôi dị ứng, chống ngứa có chứa corticoid - hoạt chất chống viêm mạnh, được sử dụng trong nhiều bệnh da liễu như chàm, viêm da tiếp xúc, lupus... Theo bác sĩ Trang, dùng corticoid không đúng chỉ định, kéo dài, nhất là không qua thăm khám, có thể gây mỏng da, giãn mao mạch, rối loạn sắc tố, nhiễm trùng, khiến nhiễm nấm tiến triển.

Chị Miên được điều trị bằng thuốc bôi, thuốc uống đặc trị nấm kết hợp liệu trình laser pico 4-6 lần, mỗi lần cách nhau hai tuần nhằm làm mờ vùng da thâm sau viêm. Sau hai buổi laser, các mảng thâm giảm rõ, da đều màu hơn, không còn bong tróc hay ngứa rát.

Chị Miên được điều trị tăng sắc tố do nấm bằng laser pico. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh

Theo bác sĩ Trang, nhiều người quan niệm bệnh da liễu là "bệnh vặt" nên tự mua thuốc uống, thuốc bôi hoặc dùng lại toa thuốc cũ, áp dụng mẹo dân gian hay bài thuốc gia truyền. "Đây là những phương pháp chưa được khoa học chứng minh hiệu quả điều trị, có thể gây bỏng, nhiễm trùng da, kích ứng hoặc làm tổn thương sâu hơn", bác sĩ Trang nói.

Mỗi bệnh cần dùng đúng loại thuốc điều trị và có các hướng xử trí khác nhau. Nhiều người đi khám muộn khi tổn thương đã lan rộng hoặc chuyển sang giai đoạn viêm nặng. Các bệnh nấm da như hắc lào, lang ben dễ lây lan qua tiếp xúc trực tiếp hoặc dùng chung vật dụng cá nhân. Nếu không được điều trị đúng cách và kịp thời, tổn thương da không chỉ lan rộng, vi khuẩn dễ xâm nhập gây mụn mủ, viêm mô bào, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cho người thân, đặc biệt là trẻ nhỏ có làn da mỏng và hệ miễn dịch chưa hoàn thiện.

Khi bị ngứa rát, nổi mẩn, tróc vảy... không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đến bệnh viện có chuyên khoa Da liễu - Thẩm mỹ Da để khám tìm nguyên nhân và điều trị phù hợp.

Minh Hương

*Tên nhân vật đã được thay đổi