Nhân viên văn phòng mỏi mắt, nhìn mờ nên ăn gì?

Tôi làm việc văn phòng, sử dụng máy vi tính nhiều, bị mỏi mắt, nhìn mờ. Chế độ ăn nào tốt cho mắt? (Phù Dung, TP HCM)

Trả lời:

Nhân viên văn phòng sử dụng máy vi tính liên tục trong thời gian dài gây nên những tác động xấu đến sức khỏe của mắt. Các bệnh về mắt thường gặp do tiếp xúc liên tục với ánh sáng xanh phát ra từ màn hình máy tính như khô mắt, mỏi mắt, nhìn mờ, cận thị, loạn thị...

Theo Hiệp hội Nhãn khoa Mỹ, chế độ dinh dưỡng lành mạnh bao gồm ít chất béo, nhiều rau xanh và trái cây, ngũ cốc nguyên hạt giảm nguy cơ mắc bệnh về mắt. Bởi chế độ ăn này tốt cho sức khỏe tim mạch, giúp mạch máu nhỏ cung cấp oxy và dưỡng chất để nuôi dưỡng đôi mắt. Dưới đây là các thực phẩm có thể bảo vệ sức khỏe mắt.

Rau xanh lá đậm, rau củ màu cam có vitamin A: Chất dinh dưỡng tốt cho mắt là vitamin A, hỗ trợ sức khỏe võng mạc, ngăn ngừa khô mắt. Các thực phẩm giàu vitamin A như cải bó xôi, rau ngót, bí đỏ, cà rốt, khoai lang...

Trái cây và rau củ giàu vitamin C: Vitamin C quan trọng đối với sức khỏe của đôi mắt, giúp cơ thể sửa chữa, phát triển tế bào mô mới. Vitamin này góp phần làm chậm quá trình thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và tình trạng đục thủy tinh thể. Nguồn cung cấp vitamin C chủ yếu từ các loại trái cây họ cam, quýt, bưởi, chanh hoặc đào, ớt chuông, cà chua, dâu tây...

Vitamin E: Chất dinh dưỡng này giúp cho tế bào mắt khỏe mạnh hơn. Vitamin E được tìm thấy trong bơ, hạnh nhân, hạt hướng dương.

Các loại cá béo giàu omega 3: Các nghiên cứu cho thấy omega-3 rất tốt cho mắt, đặc biệt là những người khô mắt. Các loại cá giàu dưỡng chất này bao gồm cá ngừ, cá mòi, cá bơn, cá hồi.

Các loại đậu và kẽm: Kẽm tốt cho sức khỏe võng mạc và bảo vệ mắt khỏi tác hại của ánh sáng. Thực phẩm giàu kẽm như hàu, thịt đỏ, thịt gia cầm, ngũ cốc tăng cường kẽm, đậu xanh, đậu đen, đậu Lima.

Thực phẩm giàu lutein và zeaxanthin: Lutein và zeaxanthin là chất chống oxy hóa, được tìm thấy nhiều trong sắc tố của các loại rau xanh lá, thực phẩm nhiều màu sắc khác. Đây là hai chất góp phần bảo vệ điểm vàng, một khu vực trung tâm của mắt. Các loại thực phẩm giàu lutein và zeaxanthin như rau diếp, cải kale, súp lơ xanh, đậu Hà Lan, trứng. Một số tinh chất thiên nhiên như broccophane cũng giúp gia tăng thioredoxin (một loại protein tự nhiên cho mắt), từ đó bảo vệ tế bào biểu mô sắc tố võng mạc và thủy tinh thể, hỗ trợ tăng cường thị lực.

Mỏi mắt, nhìn mờ, nhìn đôi... cũng có thể là những dấu hiệu cảnh báo các bệnh liên quan khác. Nếu bạn có những biểu hiện này kéo dài thì nên khám chuyên khoa mắt để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Bác sĩ Trần Thị Trà Phương

Hệ thống Phòng khám Dinh dưỡng Nutrihome

