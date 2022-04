Nguyên nhân thụ tinh trong ống nghiệm thất bại nhiều lần

Em năm nay 37 tuổi, bị lạc nội mạc tử cung, đã làm IVF 5 lần, chuyển phôi 7 lần (2 lần chuyển phôi tươi, 5 lần chuyển phôi trữ).

Chỉ có duy nhất một lần đậu thai được vài ngày sau đó hỏng. Chuyển phôi nhiều lần nhưng không đậu thai, chuyển phôi có beta nhưng sau đó không duy trì được thai kỳ... do những nguyên nhân gì và làm cách nào để khắc phục thưa bác sĩ?

Trả lời:

Thất bại chuyển phôi nhiều lần là mối quan tâm của rất nhiều bệnh nhân khi đi điều trị hiếm muộn. Khi đã chọn phương pháp thụ tinh ống nghiệm, bất cứ bệnh nhân nào cũng đặt "ngôi sao" hy vọng, chính vì thế, mỗi lần thất bại là một lần tổn thương không chỉ về thể chất mà còn về tinh thần rất nhiều. Họ hoang mang không hiểu vì sao chuyển phôi thất bại, thậm chí còn thất bại nhiều lần.

Đối với những trường hợp chuyển phôi không thành công, điều đầu tiên chúng ta nên xem xét chất lượng phôi. Bởi vì 70% trường hợp chuyển phôi có thai mà sẩy thai là do bất thường di truyền của phôi, hoặc chuyển phôi không thành công thì có thể do bản thân phôi không bình thường nên tử cung không tiếp nhận. Đây là cơ chế tự bảo vệ của con người: những gì không tốt thì cơ thể của người mẹ không cho phát triển; gọi là chọn lọc của nội mạc tử cung. Do đó, yếu tố đầu tiên Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh TP HCM có thể làm là tạo cho bệnh nhân những phôi chất lượng.

Nội mạc tử cung là mô đặc biệt cho phép phôi có thể bám vào, ngay cả khi phôi là một dị ghép không liên quan gì với cơ thể phụ nữ đó thì phôi đó vẫn có thể bám vào được. Tuy nhiên, "cửa sổ làm tổ" (window of implantation - WOI), tức là thời gian mà nội mạc tử cung trở nên dễ tiếp nhận để cấy phôi chỉ mở một vài ngày sau khi bắt đầu sử dụng progesterone. Các bệnh lý, các bất ổn nội tiết hay sử dụng nội tiết chưa đúng sẽ làm thay đổi cửa sổ làm tổ. Lúc đó, dù phôi có đẹp hay chất lượng tới đâu nhưng đặt vào không đúng cửa sổ làm tổ thì bệnh nhân cũng không có thai được. Do đó vai trò của bác sĩ lúc này là phải xác định cho đúng cửa sổ làm tổ sau đó mới đặt phôi vào. Đó chính là những động tác chúng ta nên làm để giúp người phụ nữ đó có thai.

Nếu sau khi chúng ta làm hết tất cả những vấn đề này mà bệnh nhân vẫn không có thai thì tại IVFTA-HCM, chúng tôi sử dụng một số kỹ thuật khác, ví dụ như sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu tự thân cho phụ nữ có nội mạc tử cung mỏng.

Tôi cũng có 2 tin vui cho những người phụ nữ không may thất bại chuyển phôi nhiều lần, đó là sắp tới có thêm 2 kỹ thuật mới sẽ được ứng dụng tại IVFTA. Một kỹ thuật cũng dựa trên các tế bào thuộc vào nhóm tế bào gốc để giúp quá trình bám của phôi vào trong nội mạc tử cung. Kỹ thuật thứ hai là ứng dụng loại môi trường nuôi cấy phôi hỗ trợ cho việc bám phôi vào trong nội mạc tử cung, bên cạnh một loại môi trường chúng tôi đã sử dụng trước đây mà từ thông thường tôi hay chia sẻ với bệnh nhân là keo dính phôi. Bản thân môi trường này về khoa học là axit hyaluronic và sắp tới sẽ có thêm một loại môi trường nữa. Tất cả những điều này được áp dụng với mong muốn bệnh nhân có tỷ lệ có thai cao nhất.

ThS.BS Giang Huỳnh Như

Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ sinh sản BVĐK Tâm Anh TP HCM