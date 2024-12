Nguyên nhân nam giới không thể xuất tinh

Thiếu testosterone, tắc nghẽn ống dẫn tinh, xuất tinh ngược dòng, phẫu thuật tuyến tiền liệt có thể khiến nam giới không thể xuất tinh, nguy cơ vô sinh.

Bác sĩ Trương Nguyễn Minh Tuấn, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh - Quận 8 (IVF Tâm Anh Quận 8), cho biết một số nam giới dù sung mãn trong quan hệ tình dục, đạt cảm giác cực khoái nhưng xuất tinh không có tinh dịch. Tình trạng này ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. Dưới đây là một số nguyên nhân thường gặp.

Thiếu hụt nội tiết testosterone. Đây là hormone sinh dục đóng vai trò quan trọng đối với sức khỏe sinh sản và sinh lý nam giới, được sản sinh chủ yếu tại tinh hoàn và một lượng nhỏ ở tuyến thượng thận. Thiếu hụt hormone này có thể do mất cân bằng nội tiết tố, tác dụng phụ của một số loại thuốc điều trị tăng huyết áp, phì đại tuyến tiền liệt, trầm cảm... Tinh hoàn không nhận đủ tín hiệu để sản xuất tinh trùng dẫn đến các bất thường trong quá trình xuất tinh.

Phẫu thuật tuyến tiền liệt, bàng quang hoặc ung thư tinh hoàn không được thực hiện đúng phương pháp có thể khiến nam giới bị tổn thương thần kinh vùng chậu, khó kiểm soát xuất tinh. Tổn thương thần kinh cũng có thể xảy ra do tai nạn, chấn thương cột sống hoặc hệ quả của các bệnh lý ung thư, đái tháo đường... Những tình trạng này có thể tác động đến cơ quan sinh sản, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất tinh trùng. Lúc này dù nam giới vẫn đạt cực khoái khi quan hệ tình dục nhưng không có tinh dịch.

Bác sĩ Minh Tuấn siêu âm cho nam giới. Ảnh minh họa: Nguyễn Thắng

Tinh dịch có thể khó xuất ra ngoài do đường di chuyển bị tắc nghẽn ở các vị trí như ống dẫn tinh, ống phóng tinh. Tình trạng tắc nghẽn này có thể do chấn thương, bất thường đường sinh dục, u nang ở những vị trí đường đi của tinh trùng hoặc ảnh hưởng của viêm nhiễm.

Xuất tinh ngược dòng, lúc này tinh dịch thay vì xuất ra bên ngoài cơ thể qua dương vật thì lại đi ngược vào bàng quang. Bất thường này có thể gặp sau khi phẫu thuật tuyến tiền liệt hoặc tác dụng phụ khi sử dụng một số loại thuốc.

Tần suất quan hệ nhiều trong ngày khiến cảm giác cực khoái ở nam giới lặp lại trong thời gian ngắn, một số thời điểm không thể xuất tinh. Đây là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất của hiện tượng không xuất tinh, nhưng chỉ xảy ra tạm thời và có thể cải thiện khi điều chỉnh tần suất quan hệ phù hợp đồng thời nghỉ ngơi hợp lý.

Tình trạng không xuất tinh dù đạt cực khoái có thể khiến nam giới gặp phải những khó khăn nhất định trong đời sống tình dục như giảm ham muốn, rối loạn cương dương, giảm khả năng sinh sản, vô sinh.

Bác sĩ Tuấn khuyến cáo nam giới đi khám để được điều trị phù hợp. Không phải mọi trường hợp đều cần điều trị. Nam giới không xuất tinh do lối sống, sinh hoạt tình dục chưa hợp lý được hướng dẫn thay đổi lối sống. Các nguyên nhân do chấn thương, bệnh lý cần can thiệp điều trị, giải tỏa căng thẳng, mang lại sự tự tin cho nam giới và cải thiện khả năng sinh sản. Trường hợp cần thiết, người bệnh được thu thập tinh trùng từ tinh hoàn để điều trị hỗ trợ sinh sản giúp sớm có con.

Hạnh Thương