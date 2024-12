Nguyên nhân nam giới không có tinh trùng

Rối loạn nội tiết, di truyền, ảnh hưởng sau điều trị ung thư, bệnh nam khoa có thể là nguyên nhân khiến nam giới không có tinh trùng, gây vô sinh.

Không có tinh trùng (vô tinh) là hiện tượng nam giới vẫn xuất tinh bình thường nhưng trong tinh dịch không có tinh trùng. Bác sĩ Trương Nguyễn Minh Tuấn, Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Quận 8 (IVF Tâm Anh Quận 8) dẫn nghiên cứu cho thấy tình trạng này ảnh hưởng đến khoảng 1% nam giới nói chung và khoảng 10% nam giới được chẩn đoán vô sinh. Một số nam giới từ khi sinh ra đã không có tinh trùng, thuộc nhóm nguyên phát. Trong khi số khác lúc đầu khả năng sinh sản bình thường nhưng sau đó không có tinh trùng, được xếp vào nhóm thứ phát.

Nam giới không có tinh trùng thường được phân loại do tắc nghẽn hoặc không do tắc nghẽn. Tình trạng do tắc nghẽn được xác định khi người bệnh vẫn có khả năng sản xuất tinh binh, song các bất thường ở hệ thống cơ quan sinh dục khiến chúng không thể xuất ra ngoài. Các nguyên nhân phổ biến như bẩm sinh không có ống dẫn tinh, nhiễm trùng cơ quan sinh dục, biến chứng sau thủ thuật hoặc phẫu thuật tại vùng bẹn hay cơ quan sinh dục, u nang, chấn thương tinh hoàn hoặc thắt ống dẫn tinh...

Nguyên nhân vô tinh không do tắc nghẽn là do nam giới mắc các bệnh di truyền hoặc đột biến gene như hội chứng Klinefelter, Kallmann, vi mất đoạn AZF trên nhiễm sắc thể giới tính Y. Trường hợp rối loạn nội tiết tố, giảm nồng độ hormone nam testosterone hoặc tăng prolactin máu cũng dẫn đến suy giảm khả năng sinh sản, không có tinh trùng. Các nguyên nhân khác như ảnh hưởng sau điều trị ung thư (hóa và xạ trị), tinh hoàn ẩn, biến chứng teo tinh hoàn sau mắc bệnh quai bị.

Riêng nguyên nhân rối loạn nội tiết có thể do các bất thường ở vùng hạ đồi, tuyến yên, tinh hoàn hoặc lối sống căng thẳng, mệt mỏi, lạm dụng rượu bia và các chất kích thích...

Bác sĩ Minh Tuấn khám cho nam giới vô sinh. Ảnh: IVF Tâm Anh Quận 8

Trước đây, trường hợp nam giới vô tinh thường được khuyên xin tinh trùng để thụ tinh ống nghiệm hoặc xin con nuôi. "Hiện y học hiện đại phát triển, hầu hết nam giới không có tinh trùng được điều trị thành công, có con của chính mình", bác sĩ Minh Tuấn nói. Các kỹ thuật điển hình gồm vi phẫu micro-TESE tìm tinh trùng cho nam giới vô tinh do không tắc nghẽn; thông nối ống dẫn tinh, nối chéo ống dẫn tinh, phẫu thuật chỉnh hình cơ quan sinh dục... cho trường hợp vô tinh tắc nghẽn.

Bác sĩ Tuấn cho hay nam giới thường không nhận ra tình trạng vô tinh do không có bất kỳ triệu chứng đặc biệt nào cho đến khi cố gắng thụ thai nhưng không thành công. Các triệu chứng khác có thể kèm theo như giảm ham muốn tình dục, rối loạn cương dương, có khối u sưng hoặc khó chịu xung quanh tinh hoàn, rụng tóc bất thường...

Sau kết hôn một năm chưa có con hoặc có bất kỳ các dấu hiệu bất thường ở hệ thống cơ quan sinh sản, vợ chồng nên đến Trung tâm Hỗ trợ sinh sản để được khám và điều trị sớm với phác đồ phù hợp nhất giúp tăng tỷ lệ thành công, sớm có con khỏe mạnh, giảm nguy cơ xin tinh trùng hiến tặng và chi phí.

Hạnh Thương