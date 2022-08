Nguyên nhân khiến tai bị ứ dịch

Viêm xoang mạn tính, viêm mũi dị ứng, nghẹt mũi… là những nguyên nhân gây tích tụ dịch trong tai.

Khi ống tai ngoài tắc nghẽn, chất lỏng tích tụ bên trong khiến tai ứ dịch. Nếu tình trạng này xảy ra trong thời gian dài có thể gây viêm tai giữa. Người bệnh ứ dịch tai thường có các triệu chứng từ nhẹ đến nặng như cảm giác đầy tai, đau tai khi thay đổi độ cao, ù tai. Nếu không điều trị sớm, khả năng nghe bị ảnh hưởng, người bệnh gặp vấn đề về hành vi, khó tập trung, chóng mặt... Dưới đây là nguyên nhân khiến tai ứ dịch.

Viêm mũi dị ứng

Người bệnh viêm mũi dị ứng có thể bị đau tai do nhiễm trùng. Khi mắc bệnh, chức năng của ống tai rối loạn gây sưng niêm mạc mũi, tích tụ chất lỏng trong tai. Bên cạnh đau tai, bệnh nhân có thể gặp các triệu chứng khác như ù tai, giảm thính lực.

Nghẹt mũi

Trong quá trình mang thai, một số phụ nữ có thể bị nghẹt mũi, sổ mũi, hắt xì hơi liên tục, viêm mũi... gây khó thở vào ban đêm. Tình trạng này kéo dài khiến tai nhiễm trùng, xuất hiện dịch trong tai, viêm tai giữa thanh dịch (viêm tai màng nhĩ đóng kín). Từ đó, sức khỏe của mẹ bầu và thai nhi có thể bị ảnh hưởng.

Viêm xoang mạn tính

Người bệnh viêm xoang mạn tính thường có các triệu chứng gồm nghẹt mũi, chảy dịch nhầy qua mũi xuống cổ họng, giảm khứu giác, mệt mỏi... Sống chung cùng bệnh trong thời gian dài, người bệnh có thể bị mở rộng mô xoang, xuất hiện polyp mũi, amidan. Trường hợp bệnh nặng sẽ hình thành khối u gây tắc ống thính giác, tích tụ dịch trong tai.

Hút thuốc

Người nghiện hút thuốc lá hoặc có thói quen hút thuốc lâu năm phải đối mặt với nhiều rủi ro ảnh hưởng sức khỏe như đau tim, đột quỵ, ung thư phổi, rối loạn cương dương, viêm phế quản mạn tính... Đây là những yếu tố nguy cơ gây ứ dịch tai dẫn đến nhiễm trùng.

Xạ trị

Người bệnh ung thư đầu cổ thường cảm thấy đau, khó nuốt, viêm xoang mạn tính, đau tai, ù tai hoặc khó nghe... Xạ trị là phương pháp điều trị ung thư phổ biến, trong đó có ung thư đầu cổ. Tác dụng phụ của biện pháp này có thể khiến tai bệnh nhân ứ dịch.

Các bệnh lý khác

Trẻ mắc hội chứng Down, hở hàm ếch nhiều nguy cơ chảy dịch trong tai. Do cấu tạo ống thính giác nhỏ nên chất dịch dễ đọng lại trong tai trẻ. Hầu hết người bệnh ứ dịch tai đều đi khám muộn do không phát hiện triệu chứng hoặc có các triệu chứng nhẹ, không điển hình.

Nhằm phát hiện sớm tình trạng ứ dịch tai, người bệnh cần lưu ý những thay đổi bất thường của cơ thể, khám nội soi tai, đo màng nhĩ, kiểm tra chất lỏng trong tai. Trường hợp tai ứ dịch trong 6 tuần, bệnh nhân cần kiểm tra thính giác, dùng kháng sinh. Người tích tụ dịch tai 12 tuần cần cân nhắc dùng thuốc kháng sinh hoặc thực hiện thủ thuật theo chỉ định của bác sĩ. Bệnh nhân ứ dịch tai từ 4-6 tháng cần phẫu thuật đặt ống tai.

Ngoài thăm khám, người bệnh cần thay đổi lối sống, bỏ thuốc lá, tránh các chất, yếu tố gây dị ứng, vệ sinh nhà cửa sạch sẽ. Bệnh nhân ứ dịch tai có các triệu chứng đau, nhức kéo dài không nên lạm dụng thuốc kháng sinh hoặc dùng thuốc quá mức cần thiết.

