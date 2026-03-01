Nguyên nhân khiến hai bên mí mắt không đều

Phần lớn trường hợp mí mắt không đều do bất đối xứng sinh lý hoặc lão hóa, song đôi khi đây có thể là dấu hiệu của một bệnh lý tiềm ẩn.

Hai mí mắt không đều nhau là tình trạng khá phổ biến. Ít người có gương mặt cân xứng tuyệt đối, vì vậy sự chênh lệch nhẹ ở các đường nét - kể cả đôi mắt là điều bình thường.

Sụp mí

Sụp mí là tình trạng mí trên sa xuống, có thể xảy ra ở một hoặc cả hai bên mắt. Sụp mí có thể xuất hiện từ khi sinh (bẩm sinh) hoặc phát triển sau này.

Mức độ sụp mí khác nhau, có thể từ nhẹ đến nặng, ảnh hưởng hoặc che khuất tầm nhìn. Sụp mí thường gặp hơn ở người lớn tuổi do cơ nâng mi bị giãn theo quá trình lão hóa. Trong một số trường hợp, cơ có thể tách khỏi vị trí bám. Ngoài ra, nguyên nhân còn có thể do chấn thương, biến chứng phẫu thuật mắt, bệnh lý thần kinh, đột quỵ hoặc khối u.

Phân bố mỡ mí mắt không đều

Mỡ quanh mí mắt có thể phân bố không đều ở nhiều người và thường rõ hơn khi tuổi tác tăng lên. Khi lão hóa, da mí giãn và cơ nâng đỡ suy yếu, khiến mỡ tích tụ nhiều hơn ở mí trên hoặc mí dưới, tạo cảm giác lệch.

Hội chứng tic

Tic là những cử động đột ngột, ngắn, lặp đi lặp lại (tic vận động) hoặc âm thanh phát ra không chủ ý (tic âm thanh). Tic vận động có thể gây chớp mắt liên tục hoặc nhăn mặt. Một bên mặt có thể hoạt động nhiều hơn bên còn lại, khiến mí mắt trông không đều. Tic thường gặp ở trẻ em và thanh thiếu niên. Phần lớn trường hợp có thể giảm theo thời gian.

Nguyên nhân của rối loạn tic hiện chưa được xác định rõ nhưng có xu hướng xuất hiện trong cùng gia đình. Đôi khi tic phát triển thứ phát sau một bệnh lý hoặc nhiễm trùng. Căng thẳng và mệt mỏi có thể làm triệu chứng nặng hơn.

Liệt bell

Liệt bell là tình trạng liệt mặt tạm thời do tổn thương dây thần kinh mặt, ảnh hưởng đến khả năng biểu cảm và vận động cơ mặt như nhắm - mở mắt hoặc chớp mắt. Triệu chứng bệnh có thể gồm sụp mí, xệ khóe miệng một bên, chảy nước mắt nhiều ở một mắt, chảy dãi, khô mắt hoặc khô miệng.

Mất vận động mở mi

Đây là tình trạng không thể mở mắt sau khi đã nhắm lại, có thể xảy ra ở một hoặc cả hai bên. Tình trạng này đôi khi liên quan đến bệnh lý thần kinh như Parkinson. Một số người gặp khó khăn khi mở mắt sau khi ngủ. Nguyên nhân cụ thể chưa được xác định rõ.

Đột quỵ

Đột quỵ xảy ra khi lưu lượng máu đến một phần não bị giảm hoặc tắc nghẽn, khiến tế bào não thiếu oxy và dinh dưỡng. Tế bào não có thể bắt đầu chết chỉ sau vài phút.

Dấu hiệu cảnh báo đột quỵ gồm nói khó, lú lẫn, mất thăng bằng, tê hoặc liệt mặt, tay chân, giảm thị lực đột ngột và đau đầu dữ dội khởi phát nhanh. Cần gọi cấp cứu ngay khi nghi ngờ một người mắc đột quỵ. Việc chậm trễ điều trị làm tăng nguy cơ tổn thương não vĩnh viễn hoặc tử vong.

Biến chứng chấn thương hoặc phẫu thuật

Tổn thương dây thần kinh mặt sau chấn thương hoặc phẫu thuật có thể gây sụp mí hoặc yếu cơ quanh mắt. Các phẫu thuật như tạo hình mí (blepharoplasty), phẫu thuật đục thủy tinh thể hoặc phẫu thuật bệnh glôcôm có thể tiềm ẩn nguy cơ nhỏ gây tổn thương thần kinh hoặc cơ.

Bất đối xứng khuôn mặt sinh lý

Bất đối xứng tự nhiên của khuôn mặt có thể khiến hai mí mắt trông không đều dù thực tế có kích thước và hình dạng tương đương.

Phương pháp điều trị mí mắt không đều phụ thuộc vào nguyên nhân và mức độ ảnh hưởng. Trường hợp nhẹ, không ảnh hưởng thị lực có thể không cần can thiệp. Nếu ảnh hưởng thị lực có thể cần can thiệp phẫu thuật chỉnh cơ nâng mi hoặc điều trị nguyên nhân nền.

Bảo Bảo (Theo Healthline)