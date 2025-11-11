Nguyên nhân ít ngờ tăng nguy cơ suy tim

Không chỉ có huyết áp cao và lối sống ít vận động mà còn nhiều yếu tố khác cũng làm tăng nguy cơ suy tim như vệ sinh răng miệng kém, thiếu vitamin D.

Suy tim là tình trạng tim không đủ khả năng bơm máu giàu oxy cho cơ thể dẫn đến các mô, cơ quan không nhận đủ oxy, chất dinh dưỡng. Tình trạng này có thể do nhiều bệnh lý tim mạch khác nhau gây ra, nguy cơ tiến triển nặng dần theo thời gian. Dưới đây là những yếu tố ít ngờ có thể gây bệnh.

Ngưng thở khi ngủ

Đây là dạng rối loạn giấc ngủ đặc trưng bởi tình trạng ngưng thở khi ngủ, gây áp lực lên tim, dẫn đến tăng nguy cơ suy tim. Trường hợp nghi ngờ ngưng thở khi ngủ, cần đến bệnh viện để bác sĩ khám.

Thiếu vitamin D

Thiếu vitamin D góp phần gây suy tim vì làm suy giảm chức năng tim, ảnh hưởng đến điều hòa huyết áp. Để duy trì mức vitamin D đầy đủ, mỗi người nên dành thời gian ở ngoài trời, ăn thực phẩm giàu vitamin D như cá béo, lòng đỏ trứng, nấm hoặc uống thực phẩm bổ sung theo khuyến nghị của bác sĩ.

Ô nhiễm không khí

Các hạt bụi mịn gây viêm, tổn thương cơ tim. Để giảm tiếp xúc với ô nhiễm không khí, mọi người nên tránh xa các khu vực có lưu lượng giao thông lớn, sử dụng máy lọc không khí tại nhà, đeo khẩu trang khi cần thiết.

Vệ sinh răng miệng kém

Vệ sinh răng miệng kém dẫn đến bệnh nướu răng có liên quan đến tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Mỗi người nên hình thành thói quen đánh răng hai lần một ngày, dùng chỉ nha khoa thường xuyên, đến nha sĩ kiểm tra định kỳ.

Nạp nhiều đường

Thói quen ăn uống này có thể thúc đẩy béo phì, tiểu đường, tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Giảm lượng đường tiêu thụ bằng cách tránh thực phẩm chế biến sẵn, lựa chọn chất tạo ngọt tự nhiên như mật ong, đọc kỹ nhãn thực phẩm.

Đường ruột không khỏe mạnh

Mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột góp phần gây viêm. Sức khỏe đường ruột rất quan trọng đối với tim mạch và sức khỏe tổng thể của mỗi người.

Ô nhiễm tiếng ồn

Một trong những yếu tố làm tăng nguy cơ suy tim là tiếp xúc với tiếng ồn lớn như tiếng xe cộ giao thông, tiếng từ công trường xây dựng. Căng thẳng do những tiếng ồn này có thể làm tăng huyết áp, gây áp lực lên tim.

Viêm mạn tính

Bệnh viêm ruột, viêm khớp dạng thấp làm tăng nguy cơ vì mức độ viêm cao gây hại cho tim.

Thay đổi lối sống là bước đầu tiên để có trái tim khỏe mạnh. Nếu chức năng tim của người bệnh không thể phục hồi bằng thuốc, bác sĩ có thể chỉ định can thiệp phẫu thuật và cấy ghép để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Lê Nguyễn (Theo Hindustan Times)