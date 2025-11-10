Nguyên nhân gây viêm tai ngoài

Nước vào tai, trầy xương ống tai do chấn thương hoặc lấy ráy không đúng cách, ống tai hẹp làm tăng nguy cơ viêm tai ngoài.

Viêm tai ngoài là tình trạng nhiễm trùng ở ống tai (ống dẫn từ lỗ tai ngoài đến màng nhĩ). Viêm tai ngoài thường do vi khuẩn gây ra, một số trường hợp có thể do virus hoặc nấm. Triệu chứng thường gặp gồm ngứa tai, đau tai tăng nặng, khó nghe, chất lỏng hoặc mủ chảy ra từ tai.

Nhét đồ vật vào tai: Khi tai bị trầy xước và tổn thương, vi khuẩn có thể xâm nhập ống tai gây viêm. Nếu bạn dùng tăm bông, ngón tay, kẹp tóc, nắp bút hoặc bất cứ thứ gì khác để lấy ráy tai thì có thể làm trôi mất lớp ráy tai bảo vệ hoặc trầy xước da. Ngay cả tai nghe nhét tai, nút tai và máy trợ thính cũng có thể gây ra tình trạng này, nhất là khi sử dụng thường xuyên, đeo khi ngủ.

Độ ẩm bị giữ lại trong tai: Nước kẹt trong ống tai khi bơi, tắm hoặc sau khi ngâm mình trong bồn nước nóng có thể cuốn trôi một phần ráy tai và ẩm bên trong tai, tạo điều kiện cho vi khuẩn xâm nhập dễ dàng hơn. Thời tiết ẩm ướt và mồ hôi cũng gây ra vấn đề tương tự. Vi khuẩn thích nơi ẩm ướt để phát triển. Độ ẩm tích tụ trong tai là môi trường lý tưởng cho chúng phát triển dẫn đến viêm tai ngoài.

Ống tai hẹp: Người có cấu trúc ống tai hẹp hoặc trẻ em có ống tai nhỏ khiến khả năng thoát dịch kém dễ gây viêm.

Phản ứng và tình trạng da: Các sản phẩm chăm sóc tóc, mỹ phẩm và trang sức có thể kích ứng da và làm tăng nguy cơ mắc bệnh viêm tai ngoài. Người có vấn đề về da như chàm và vẩy nến cũng dễ bị viêm tai hơn.

Người bệnh nên đi khám nếu đau tai dữ dội, phát ban gần tai, chảy dịch, nghe kém. Bác sĩ có thể kiểm tra và làm sạch tai trước. Sau đó, dùng thuốc nhỏ tai có chứa kháng sinh, steroid hoặc các thành phần khác để chống nhiễm trùng và giảm sưng. Thông thường, người bệnh giảm triệu chứng trong vòng hai ngày sau khi bắt đầu điều trị. Người bệnh có thể chườm một miếng khăn ấm lên vùng tai bị ảnh hưởng giúp giảm đau. Trong thời gian này, hãy tránh nước vào tai khi tắm hoặc bơi và lau tai thật khô sau khi tiếp xúc với nước.

Viêm tai ngoài mạn tính xảy ra khi viêm tai ngoài không được điều trị và kéo dài trên ba tháng. Bác sĩ có thể cần xét nghiệm mẫu dịch trong tai để xác định nguyên nhân, quyết định phương pháp điều trị tốt nhất. Nếu viêm tai ngoài mạn tính không được điều trị, nhiễm trùng có thể lan rộng đến xương và sụn gây hoại tử.

Phòng bệnh bằng cách dùng nút bịt tai hoặc mũ bơi khi bơi lội. Không dùng tai nghe lâu, nhất là khi đeo vào buổi tối. Vệ sinh tai sạch sẽ, đúng cách theo hướng dẫn, hạn chế dùng tăm bông ngoáy tai.

Anh Chi (Theo WebMD)