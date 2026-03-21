Nguyên nhân gây suy tĩnh mạch mạn tính

Ngồi, đứng trong thời gian dài, béo phì, tuổi cao, chấn thương ở chân là những yếu tố làm tăng nguy cơ suy tĩnh mạch mạn tính.

Suy tĩnh mạch mạn tính (CVI) là bệnh lý phổ biến, xảy ra khi các tĩnh mạch ở chân hoạt động kém hiệu quả, khiến máu khó trở về tim. Bệnh có thể gây nặng chân, đau nhức, phù và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Nếu không được phát hiện và điều trị sớm, tình trạng này có thể tiến triển nặng hơn với các biến chứng như giãn tĩnh mạch, viêm da hoặc loét chân. Dưới đây là những yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh.

Dị tật bẩm sinh ở van tim

Một số người sinh ra đã có van tĩnh mạch bị khiếm khuyết hoặc hoạt động kém, khiến máu dễ ứ đọng ở chân. Vì vậy, suy tĩnh mạch mạn tính có thể xuất hiện sớm, khi đứng lâu hoặc gắng sức. Dù không thể phòng ngừa yếu tố bẩm sinh, bệnh vẫn có thể được kiểm soát nếu phát hiện sớm. Người bệnh có thể sử dụng vớ nén, duy trì vận động và điều chỉnh lối sống để giảm triệu chứng.

Đứng hoặc ngồi trong thời gian dài

Ngồi làm việc cả ngày hoặc đứng lâu khiến máu lưu thông kém ở chân. Khi ít vận động, các cơ chân không co bóp đủ để đẩy máu trở về tim, làm tăng áp lực trong tĩnh mạch và dần suy yếu các van. Người làm việc ngồi nhiều nên tranh thủ đứng dậy, đi lại, duỗi chân hoặc kê cao chân để hỗ trợ tuần hoàn.

Béo phì

Trọng lượng dư thừa làm tăng áp lực lên tĩnh mạch, khiến thành mạch giãn và van hoạt động kém hiệu quả, dẫn đến ứ đọng máu và phù chân. Béo phì cũng làm tăng nguy cơ các vấn đề liên quan như giãn tĩnh mạch, tăng huyết áp và huyết khối tĩnh mạch sâu. Giảm cân giúp giảm gánh nặng cho hệ tuần hoàn, từ đó cải thiện đáng kể triệu chứng.

Tuổi cao

Theo thời gian, các van giữ cho máu lưu thông lên trên yếu đi và hoạt động kém hiệu quả. Thành tĩnh mạch cũng có thể mất đi tính đàn hồi, khiến việc chống lại trọng lực trở nên khó khăn. Sự hao mòn tự nhiên này làm tăng nguy cơ máu ứ đọng ở chân, dẫn đến suy tĩnh mạch mạn tính. Phát hiện sớm, duy trì hoạt động như đi bộ, giãn cơ, tránh ngồi lâu giữ cho hệ tuần hoàn hoạt động trơn tru.

Giới tính

Phụ nữ dễ bị suy tĩnh mạch mạn tính hơn do sự thay đổi nội tiết tố trong thời kỳ kinh nguyệt, mang thai và mãn kinh. Thuốc tránh thai, liệu pháp thay thế hormone cũng có thể ảnh hưởng đến chức năng tĩnh mạch.

Chấn thương hoặc phẫu thuật

Tình trạng bất động sau phẫu thuật hoặc ít vận động cũng làm tăng nguy cơ ứ đọng máu, hình thành cục máu đông, dẫn đến suy tĩnh mạch mạn tính. Những người đã phẫu thuật hoặc bị chấn thương ở chân nên duy trì vận động theo hướng dẫn của bác sĩ, theo dõi dấu hiệu sưng, đau hoặc thay đổi tĩnh mạch.

Lê Nguyễn (Theo Times of India)