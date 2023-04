Nguyên nhân gây sảy thai liên tục

Hơn 50% phụ nữ sảy thai ở tam cá nguyệt đầu tiên là do các bất thường về nhiễm sắc thể trong quá trình thụ tinh.

Những phụ nữ sảy thai từ ba lần trở lên được coi là sảy thai liên tiếp (sảy thai tái phát). Nguyên nhân sảy thai đến từ nhiều yếu tố nhưng các bác sĩ thường chia ra thành hai nhóm là sớm và muộn. Thực tế, sảy thai không phải hiện tượng hiếm trong thời gian đầu, 10% đến 20% trường hợp mang thai bị sảy thai và 99% những trường hợp này xảy ra trong tam cá nguyệt thứ nhất, tức 3 tháng đầu thai kỳ.

Hiện tượng sảy thai liên tiếp trong những tháng đầu thường do các nguyên nhân:

Các vấn đề về nhiễm sắc thể: Dù khả năng sảy thai tái phát là rất nhỏ (chỉ 1%) nhưng trong số đó, có 60% trường hợp xảy ra khi phôi nhận được một lượng nhiễm sắc thể bất thường trong quá trình thụ tinh và y tế không thể can thiệp để giải quyết vấn đề.

Suy hoàng thể: Suy hoàng thể do buồng trứng không tiết đủ nội tiết để nuôi bào thai trong những ngày đầu sau khi thụ thai. Đây là nguyên nhân thường gặp nhất. Nguyên nhân có thể liên quan nhiều vấn đề của sức khỏe như: chán ăn, lạc nội mạc tử cung, hyperprolactinemia (lượng hormone chịu trách nhiệm sản xuất sữa mẹ quá cao), béo phì, hội chứng buồng trứng đa nang, rối loạn tuyến giáp.

Rối loạn miễn dịch: Trong một số trường hợp, sảy thai sớm có nguyên nhân do rối loạn miễn dịch ở cơ thể người mẹ. Hệ thống miễn dịch của người mẹ xem thai như một mảnh ghép lạ trong tử cung, do đó sẽ tìm cách loại bỏ. Cơ thể mẹ sẽ tạo ra kháng thể phospholipid tấn công thai và gây sảy thai.

Hở eo cổ tử cung: Hở eo cổ tử cung có thể dẫn đến sảy thai. Nếu cổ tử cung của người mẹ quá yếu sẽ khó giữ được thai nhi.

Mắc bệnh truyền nhiễm: Tình trạng nhiễm khuẩn, truyền nhiễm có thể làm cho túi ối bị vỡ sớm hoặc khiến cổ tử cung mở quá nhanh dẫn đến sảy thai.

Do đó, trước khi chuẩn bị mang thai hoặc mang thai lần tiếp theo sau khi sảy, chị em cần đi khám bác sĩ sản phụ khoa để tìm ra nguyên nhân chính xác nhằm có những phương pháp điều trị thích hợp như: kiểm soát bệnh tiểu đường, cắt bỏ polyp hoặc u xở tử cung... May mắn là đa số phụ nữ chỉ bị một lần sảy thai trong ba tháng đầu, sau đó họ sẽ có một thai kỳ thành công trong lần tiếp theo.

Sảy thai tái phát có thể do nhiều nguyên nhân nhưng may mắn những trường hợp này chỉ chiếm số nhỏ. Ảnh: Freepik

Ngoài những người sảy thai trong 3 tháng đầu, một số phụ nữ còn gặp trường hợp thai chết lưu trong tam cá nguyệt thứ hai (3 tháng giữa của thai kỳ). Điều này có thể liên quan đến tuổi mẹ cao hoặc các yếu tố khác ngoài bất thường nhiễm sắc thể ngẫu nhiên gồm: các tình trạng tự miễn dịch như lupus hoặc hội chứng kháng phospholipid làm tăng nguy cơ đông máu; tiền sản giật sớm; bất thường di truyền hoặc cấu trúc của thai nhi; tiền sử phẫu thuật cổ tử cung; bệnh tiểu đường, huyết áp cao hoặc bệnh tuyến giáp được kiểm soát kém... Nếu bác sĩ có thể xác định nguyên nhân sảy thai, chị em chỉ cần thay đổi lối sống hoặc điều trị để cải thiện cơ hội mang thai trong tương lai.

Những chị em từng sảy thai trong tam cá nguyệt thứ hai hoặc thứ ba (3 tháng cuối thai kỳ) cần phối hợp chặt chẽ với bác sĩ trong quá trình chăm sóc trước sinh bằng việc theo dõi thường xuyên tình trạng sức khỏe của bản thân cũng như em bé trong bụng.

Ngày nay, các biện pháp phẫu thuật, tư vấn di truyền hoặc công nghệ hỗ trợ sinh sản hiện đại (IUI, IVF...) có khả năng giúp nữ giới có thai kỳ khỏe mạnh. Các chuyên gia cho biết một tỷ lệ nhỏ phụ nữ bị sảy thai sẽ tiếp tục gặp tình trạng này một hoặc nhiều lần sau đó. Do vậy, họ cần trao đổi với bác sĩ để thực hiện các xét nghiệm tìm ra nguyên nhân sảy thai tái phát trước khi thụ thai lần nữa.

Hải My (Theo Very Well Family)