Nguyên nhân gây ra tiếng vo ve trong tai

Tiếng vo ve trong tai thường xuất hiện do chênh lệch áp suất gây ù nhưng cũng có thể là dấu hiệu của khối u, phình động mạch não.

Ù tai mạch đập là dạng ù khiến người bệnh nghe thấy tiếng rít, tiếng đập thình thịch hoặc tiếng vo ve trong tai. Tình trạng này có thể xảy ra ở một hoặc cả hai bên gây khó chịu nhẹ, lâu dần dễ làm suy nhược cơ thể. Người bệnh cảm nhận những âm thanh như tiếng đập, chuông reo, tiếng rít như huýt sáo. Các âm thanh này có thể phát sinh do sự thay đổi lưu lượng máu trong tĩnh mạch hoặc động mạch gần tai, xảy ra khi đi máy bay hoặc lặn biển. Dưới đây là một số bệnh lý có thể gây ra tiếng vo ve.

Xơ vữa động mạch là quá trình các mảng bám trong động mạch tích tụ, dẫn đến gián đoạn do tắc nghẽn. Phình động mạch trong tai là tình trạng thành mạch máu phình to, gây áp lực lên xương dẫn truyền ở tai, tạo ra tiếng ù.

Những thay đổi về cấu trúc trong tĩnh mạch hoặc động mạch, các lỗ rò (kết nối không đều) trong tĩnh mạch, khối u bất thường trong các mạch máu ở tai, khối u đầu hoặc cổ, khiến người bệnh cảm nhận thấy mạch đập kèm theo tiếng vo ve. Tình trạng này còn xảy ra do lượng máu tăng lên trong các mao mạch, tăng áp lực nội sọ (hộp sọ), rò dịch ở màng ngăn cách tai trong và tai giữa.

Hẹp xoang ngang, u thần kinh đệm huyết áp cao, túi thừa xoang sigma (các túi nhỏ đẩy qua thành xoang sigma vào xương chũm nằm ngay sau tai), mất xương hay u ở xương thái dương cũng có khả năng gây ra tiếng vo ve.

Số ít trường hợp tiếng vo ve trong tai xảy ra do bệnh cường giáp (tuyến giáp hoạt động quá mức), mất thính lực dẫn truyền do tắc nghẽn ở ống tai, chấn thương đầu.

Chứng ù tai mạch đập có nhiều mức độ, từ nhẹ đến nặng, nguy hiểm, tùy thuộc vào nguyên nhân gây ra. Để chẩn đoán bác sĩ thường khám, chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI), chụp cắt lớp vi tính (CT) hoặc chụp mạch cắt lớp vi tính (CTA) nhằm kiểm tra các vấn đề trong mạch máu và mô. Siêu âm để kiểm tra mô ở cổ và tai hoặc xét nghiệm máu để đánh giá chức năng tuyến giáp và thiếu máu cũng có thể được bác sĩ chỉ định.

Phương pháp điều trị ù tai mạch đập khác nhau tùy vào nguyên nhân như dùng thuốc theo chỉ định của bác sĩ, thay đổi lối sống như bỏ thuốc lá, giảm cân và tập thể dục thường xuyên. Nếu vấn đề liên quan đến về cấu trúc tai hoặc khối u, người bệnh có thể được phẫu thuật.

Anh Chi (Theo Very Well Health)